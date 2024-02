Terremoto a Marradi, scossa di magnitudo 3.5

Scossa di terremoto a Marradi oggi, sabato 17 febbraio, poco prima delle 13. La scossa, di magnitudo 3.5, è stata registrata dalla sala sismica Ingv alle ore 12.49, a 5 km a est di Marradi e ad una profondità di 5 km.

Il terremoto è stato avvertito in molte altre zone della Toscana, come comunicato dal presidente della Regione Eugenio Giani tramite social, aggiungendo inoltre che sono "in corso le verifiche alle strutture".

Il territorio dell'Alto Mugello fu già colpito, nel settembre scorso, da scosse di terremoto. In particolare il 18 settembre 2023 si verificò sempre a Marradi una scossa di 4.8 di magnitudo, che provocò danni anche a comuni limitrofi come Palazzuolo sul Senio. La scossa fu seguita nei giorni successivi da uno sciame sismico, in tutti i comuni circostanti.

Dopo la scossa di oggi, avvertita anche sul versante romagnolo, diverse persone sono scese in strada ma riferisce ancora Giani, in contatto con i sindaci, "al momento non ci sono segnalazioni di criticità".

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO