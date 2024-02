Maltempo Lucca, frana su auto blocca due persone. Isolate tre famiglie in Garfagnana

Maltempo in tutta la Toscana, dopo l'allerta meteo lanciata ieri. Si sono verificate situazioni difficili nella provincia di Lucca.

A Capannori un'auto è uscita fuori di strada, ribaltandosi in un campo. Una squadra dei vigili del fuoco di Lucca, con tanto di autogru, è intervenuta alle 1.30 in via di Colognora per estrarre il conducente rimasto ferito e bloccato. Dopo un'ora l'intervento è concluso, sul posto anche i carabinieri e i sanitari inviati dal 118.

A Massarosa, in via Sarzanese Sud sulla ss439, una frana all'altezza del bivio verso il ristorante Chandelle ha bloccato la strada. La viabilità è stata ripristinata questa mattina alle 7.30, grazie a vigili del fuoco di Viareggio, protezione civile comunale, carabinieri e Anas. Un'altra frana ha invece coinvolto un'auto in via Pietra a Padule. Due le persone a bordo rimaste bloccate, ma non ferite. La strada è rimasta ostruita fino alle 5.

Si contano altre frane a Bozzano, Pedona, Levignana sul monte Quiesa e a Gallicano, dove 3 famiglie sono isolate.