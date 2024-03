Nidi Empoli, il Comune recepisce la sentenza: "Affidamento-ponte a Orsa in attesa del subentro di Co&So"

Sarà ancora la cooperativa Orsa a gestire temporaneamente i nidi d'infanzia di Empoli e il centro Trovamici nel periodo di transizione dopo la sentenza del Consiglio di Stato, che ha ritenuto non validi i suoi requisiti. Il ricorso era giunto da parte del Consorzio Co&So, che in associazione temporanea d'impresa assieme alla cooperativa Eskimo, aveva perso l'appalto nel 2021 e aveva fatto ricorso. Quel ricorso, giunto all'ultimo grado di giudizio, era fondato e quindi tutto cambia, nell'anno scolastico in corso.

La gestione riguarda i nidi Il Melograno, Il Piccolo Mondo, La casa dei canguri, Trovamici, i servizi di integrazione pomeridiana Nido più e Zeroseipiù e il servizio educativo Trovamici Ciaf.

Il Comune di Empoli ha diffuso due determine che certificano lo stato dei fatti, ossia l'annullamento dell'affidamento a Orsa e la valutazione dei requisiti della seconda migliore offerta di allora, quella dell'Ati Co&So-Eskimo, adesso principale offerta.

"L'amministrazione - spiegano dagli uffici di via Del Papa - è tenuta a fare l'iter di verifica per prassi per poter affidare al raggruppamento Co&So-Eskimo e dare esecuzione alla stessa sentenza del Consiglio di Stato. Fino a quando non è concluso il percorso amministrativo che porterà al subentro effettivo del raggruppamento Co&so-Eskimo, Orsa continuerà a gestire il servizio con un nuovo affidamento-ponte che sarà firmato nei prossimi giorni".

Nel frattempo si erano espresse più voci affinché, nonostante il cambio di affidamento, i lavoratori e il servizio venissero salvaguardati a tutela dei più piccoli. Nei nidi si sono tenute anche assemblee da parte delle lavoratrici e dei lavoratori della cooperativa Orsa per ragionare sulla situazione attuale.

Elia Billero