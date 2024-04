Ferì poliziotto lanciando un sasso: Daspo a tifoso della Carrarese

Ha ricevuto un Daspo di 4 anni e foglio di via da Lucca per 2 anni l'ultrà 20enne della Carrarese, che il 21 aprile a Lucca ha ferito un poliziotto della Digos con una sassata, prima del derby tra Lucchese e Carrarese. Il giovane domenica scorsa era stato arrestato, in flagranza differita a Massa, poi il gip del tribunale apuano ha convalidato l'arresto e lo ha scarcerato stabilendo la misura dell'obbligo di firma due volte al giorno presso il commissariato di polizia di Carrara fino all'udienza dibattimentale che si terrà al tribunale di Lucca.

L'ultrà 20enne è accusato dei reati di lancio di materiale pericoloso, lesioni personali aggravati –perché commessi contro un pubblico ufficiale in servizio e in occasione di una manifestazione sportiva – e travisamento (per aver cercato di nascondere il volto con una mascherina).