2 giugno, Crippa a Montelupo e Capraia

Nel giorno della festa nazionale del 2 Giugno, l’onorevole Crippa, vicesegretario della Lega, farà il suo arrivo a Montelupo Fiorentino verso le ora 9:30, dove ad attenderlo ci saranno i candidati a Sindaco del Centrodestra di Montelupo Fiorentino, Federico Pavese, e Capraia e Limite Emanuel Di Mauro. Dopo un caffè nello storico bar montelupino “Vezzosi”, la delegazione scorterà l’On. Crippa dapprima dinnanzi l’ormai tristemente noto sottopasso della stazione di Montelupo-Capraia per poi dirigersi verso il ponte tra i due comuni. L’intento – dicono i due candidati – è quello di mostrare l’interesse per il CDX verso tematiche dall’alto interesse comunitario. Lo stesso Di Mauro si è recato non troppi giorni fa direttamente dal Ministero Salvini a cui ha consegnato una lettera che contiene per l’appunto queste due tematiche a cui si aggiunge la volontà di ambedue i comuni, Capraia e Limite in particolare, di costruire una passerella ciclopendonale al passo col 2024 e che veda alle prossime generazioni (cosa non fatta dalle amministrazioni di sx degli ultimi 70 anni). Durante il passaggio sul ponte sarà mostrato all’On. Crippa il magnifico paesaggio corredato dai due borghi medievali una volta in guerra, oggi “gemellati”.

Fonte: Ufficio Stampa