Battaglia di Anghiari a Vinci, Scipioni (cdx) a Vanni: "Chi oggi sorride ieri era contrario all'opera"

"È grottesco vedere il candidato sindaco del PD Daniele Vanni sorridere davanti all'immagine della Battaglia di Anghiari. Sembra quasi credibile in un'occasione ufficiale. Insieme al Presidente della Regione, onnipresente star di buffet.

Ma se la memoria non ci inganna durante le primarie, la dinamica squadra di ragazzi che propone il finto rinnovamento, andava fieramente sbandierando a tutti quelli con i quali parlava una forte contrarietà alla realizzazione dell'opera". Così il candidato sindaco di centrodestra Alessandro Scipioni per la lista VinciAmo.

"Sembra di ricordare che chi oggi sorride, al tempo pensasse di dover spendere diversamente quei 25mila euro. Invece adesso ha la memoria corta e il sorriso pronto. Ma magari ha cambiato idea. Oppure era semplicemente un calcolo politico per vincere le primarie. hi può mai saperlo? Ad ogni modo quello che a Vinci tutti conoscono semplicemente come il bravo ragazzo dell'unicorno, improvvisato e burlone, si dimostra una netta continuità con tutto quello che sembrava voler rinnegare. Vediamo gli elettori cosa ne penseranno".

Fonte: Ufficio Stampa