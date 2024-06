Trent'anni dopo il diploma, la V°A dell'ITC Cattaneo festeggia a tavola

Dal 1994 al 2024 ne sono successe di cose. Eppure nell'arco di questi trent'anni un gruppo di ragazzi e ragazze non si è mai sciolto, ogni anno si è trovato per una cena di classe con anche i professori. E per il trentennale non poteva che essere festa grande.

Nel 1994 la V°A dell'ITC Cattaneo si diplomò e oggi quei (ex) ragazzi e ragazze si ritrovano a tavola a festeggiare. Al Tennis Club di Santa Croce sono arrivate persone da ogni zona del Comprensorio del Cuoio, tra San Miniato, Ponte a Egola e Santa Croce.

Si chiamano Di Giuseppe Sabrina, Risoli Antonella, Molinaro Antonella, Denise Cei,Monica De Paola, Falorni Simone, Francesco Brotini, Mannucci Sergio, Pellegrino Nicola, Pugliese Vittorio, Macchiaroli Ciro, Castaldo Massimiliano, Alderighi Piero, Giovanneschi Nico, Moreno Profeti. Erano con loro anche alcuni prof come Enzo Sollini di Ragioneria, Giancarlo Nanni di italiano, Manrica Caponi di matematica, Angelo D'Errico di diritto e Stefano Puccini di tecnica bancaria.

E a tavola hanno ricordato i bei tempi, con un aneddoto speciale: il prof Sollini che disegnava alla lavagna la linea dell'esercizio di impresa dal 1 gennaio al 31 dicembre e poi disegnava anche uno spumante e diceva che quella sera mentre tutti brinderanno e si divertiranno, i futuri ragionieri sarebbero stati stati chiusi in ufficio a chiudere il bilancio...