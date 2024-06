Incontro pubblico della civica Sarà Certaldo con Campatelli

Ancora momenti di incontro, di ascolto e di confronto con cittadine e cittadini. Giovanni Campatelli, candidato a sindaco per il centrosinistra a Certaldo, sostenuto dalla coalizione che vede insieme Pd, Alleanza Verdi e Sinistra, Certaldo in Azione e la lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli, ha in calendario due ulteriori iniziative per proseguire il suo percorso di dialogo sui temi del programma elettorale, in vista del voto dell'8 e del 9 giugno 2024.

Agenda alla mano, lunedì 3 giugno 2024 il candidato a sindaco per il centrosinistra Campatelli sarà presente all'iniziativa promossa da Federcaccia Toscana, a partire dalle 21, alla sede Federcaccia UCT di Certaldo in via Matteotti 65: interverranno Marco Salvadori, presidente regionale Federcaccia Toscana UCT, Simone Tofani in qualità di presidente provinciale Federcaccia UCT Firenze, e Claudio Marchi, presidente Federcaccia UCT Certaldo. All'assemblea pubblica aperta a tutti i cacciatori, che vede fra i temi all'ordine del giorno anche il Piano faunistico venatorio regionale, sono stati infatti invitati anche i candidati sindaci del comune di Certaldo.

A seguire, Campatelli sarà allo Chalet del Parco di Canonica: a partire dalle 21.30 è in programma un incontro pubblico promosso dalla lista civica Sarà Certaldo con Giovanni Campatelli durante il quale si parlerà di Sport, Centri di aggregazione, Ambiente e Associazionismo. Interverranno, oltre al candidato a sindaco, anche candidate e candidati della lista civica. Ci sarà spazio anche per la buona musica con il dj set di Tommaso Palandri.

"Gli incontri pubblici nascono dalla necessità di condividere questo percorso in vista delle amministrative con la comunità e nascono anche, spesso, dalle richieste di cittadine e cittadini, di associazioni e realtà del nostro territorio. C'è grande attenzione sui temi al centro del nostro programma elettorale, temi che fanno parte della quotidianità di ognuno e ognuna. Temi che abbiamo approfondito con l'intento di dare risposte concrete ai bisogni del territorio, di chi lo vive o di chi lo frequenta per motivi di lavoro o turismo. Molto è stato fatto e progettato in questi anni per e a Certaldo, anche grazie a una stagione di finanziamenti importante come quella legata al PNRR. Altro resta da compiere e noi vogliamo farlo nella maniera migliore, mettendo in campo azioni che rispondano alle reali esigenze della comunità”.

Fonte: Ufficio Stampa