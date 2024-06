Bambina di 10 anni si allontana da struttura sanitaria, ritrovata vicino a un torrente

Tanta paura, ma arriva il lieto fine. Una bambina di dieci anni con disturbi dello spettro autistico si è allontanata dalla struttura sanitaria in cui si trovava in cura. Sono stati momenti frenetici di ricerca e di timore, ma poi la piccola è stata ritrovata.

La scomparsa è avvenuta alle 13.30 di domenica 2 giugno a Rignano Sull'Arno in località Torri, non distante dall'Arno. Immediata l’attivazione delle squadre di ricerca dei vigili del fuoco, con le squadre di terra, il nucleo sommozzatori per la presenza del fiume e di alcuni specchi d'acqua in prossimità delle ricerche; è stato allertato anche l’elicottero del reparto volo di Arezzo, oltre nucleo SAPR per le ricerche strumentali effettuate dal drone. Erano state attivate le squadre del volontariato secondo il piano Prefettizio.

Le ricerche della bambina dispersa si sono concluse con l'avvicinamento effettuato dall'elicottero Drago 60 che ha verricellato gli aerosoccorritori che hanno preso contatto con la bambina ritrovata in vita spaventata lungo un torrente in zona impervia. Sono andate a buon fine le operazioni di recupero.