Cade dalle spallette dell'Arno, è grave

Un giovane è caduto dalle spallette del fiume ed è stato portato in codice rosso all'ospedale. È successo a Pisa poco prima delle 23.30 di sabato 1 giugno, in Lungarno Pacinotti.

L'uomo è caduto per motivi ancora da chiarire ed è finito su una superficie in cemento; la caduta è stata di circa sei metri. I vigili del fioco di Pisa lo hanno recuperato e consegnato alle cure dei sanitari inviati dal 118. Il ferito è stato portato a Cisanello in gravi condizioni.

Presenti sul posto anche i carabinieri, la polizia e la municipale pisana.