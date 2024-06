Cellini si confronta con tecnici e professionisti: "Far ripartire Certaldo"

Il candidato Sindaco della Lista civica Più Certaldo Pardo Cellini si è rivolto attraverso una lettera aperta ai tecnici e ai professionisti certaldesi che quotidianamente si interfacciano con gli uffici dell’ente.

L’obiettivo di questa iniziativa è quello di confrontarsi con i geometri, gli architetti, gli ingegneri e con chi si occupa di mediazione immobiliare, allo scopo di capire quali sono i punti di forza e gli aspetti da valorizzare degli uffici pubblici e quali sono invece i punti deboli e le procedure da migliorare. “Sono già pervenuti molti spunti di riflessione – queste le parole del candidato Sindaco Cellini - e confido che ne arriveranno molti ancora. Credo nel confronto intellettuale con le persone, nel fare squadra e sono certo che questo dialogo con i professionisti ci consentirà di migliorare la macchina amministrativa, in particolar modo l’ufficio tecnico, valorizzando e motivando gli impiegati comunali meritevoli”.

L’obiettivo delle due liste civiche è quello di restituire al Comune di Certaldo un’identità forte, per farlo è necessario un concreto cambio di passo che consenta finalmente di esprimere a pieno le potenzialità del nostro territorio. “Sono tante le incompiute che ci troveremo ad affrontare – prosegue Cellini - ma nonostante i programmi pomposi e retorici dei nostri avversari siamo consapevoli che le sfide dei prossimi mesi saranno per Certaldo azioni politiche di buon senso, attività “normali” come garantire ai nostri concittadini un centro accogliente, cantieri che rispettano i tempi, strade sicure e ben mantenute, accessibilità e sicurezza”.

Fonte: Ufficio Stampa