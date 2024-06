Elezioni Empoli, Picchielli (Lega): "Valorizzare le eccellenze agricole locali come il carciofo"

"Per la Lega l'agricoltura ha una grandissima importanza e nella città di Empoli vogliamo valorizzarla e promuovere le nostre eccellenze. Vogliamo richiedere la certificazione D.O.P. del carciofo empolese e vietare il glifosato tra i pesticidi, promuovere lo Slow FOOD e rendere il comune OGM free".

Così Andrea Picchielli, capogruppo Lega Salvini Empoli e candidato come capolista al consiglio comunale.

"Vogliamo incentivare e realizzare gli orti sociali ed utilizzare lo strumento della "Banca della terra" (un inventario completo e aggiornato di terreni, aziende agricole, fabbricati ad uso agricolo-forestale, sia di proprietà pubblica che privata, messi a disposizione di terzi, tramite operazioni di affitto o di concessione compresi i cosiddetti terreni abbandonati) per recuperare e valorizzare le aree agricole. In un momento in cui c'è un 'ritorno alla terra', vogliamo far diventare l'agricoltura empolese un volano di sviluppo economico per la nostra zona, investendo anche nella formazione".