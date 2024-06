Fanno dei lavori in una casa e rubano mobili antichi

I carabinieri di Pontedera, a conclusione delle indagini scaturite dalla denuncia di furto di mobili, sporta nei decorsi mesi dal proprietario di un'abitazione in Valdera, hanno denunciato due soggetti per ricettazione in concorso. Nello specifico i due, all’epoca dei fatti addetti ai lavori di ristrutturazione dell’immobile, si sarebbero appropriati di tre mobili antichi e li avrebbero consegnati ad una ditta del luogo - estranea ai fatti - specializzata nel restauro di mobili antichi, con l'intento successivo di trarne profitto. La refurtiva rinvenuta è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.