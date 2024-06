Giglioli in visita alla caserma di Petrazzi con Crippa e Nisini

Visita alla Caserma dei Vigili del Fuoco di Petrazzi con il sotto segretario Federale della Lega Andrea Crippa e l’onorevole Tiziana Nisini con una piccola delegazione di candidati.

Abbiamo incontrato i vigili del fuoco in servizio e acquisito le loro necessità immediate derivanti dal fatto che se non si può avere una nuova caserma dei vigili del fuoco in tempi brevi è necessario che il proprietario si faccia carico della manutenzione necessaria dell’immobile poiché il demanio paga da anni l’affitto.

Al di là del fatto che della famosa nuova caserma al momento rimangono solo annunci, l’ultimo è quello di una permuta con un terreno di proprietà privata, rimane la certezza che il demanio ha di fatto già acquistato un immobile che da ultimi accertamenti non rispecchia i requisiti idrogeologici su cui sarebbero stati necessari investimenti ulteriori per la realizzazione, ma che allo stesso tempo si continua a pagare un affitto di un immobile su cui andrebbero fatti interventi di manutenzione.

È una situazione bizzarra in cui l’immobile acquistato e ritenuto idoneo nel 2021 non lo è più nel 2024 e quindi, con lavori che ancora non sono iniziati, si ripiega su una permuta di un terreno privato con tempi di realizzazione ancora più incerti.

Una situazione che rischia di sottrarci un presidio di sicurezza che copre nove comuni, qualora l’attuale struttura venga ritenuta inagibile a seguito di adeguamento normativo, situazione figlia di una vicenda amministrata politicamente in modo opaco e su cui il ministero degli interni sta investendo e già investito moltissimo senza veder concretizzarsi nessun risultato.

Susi Giglioli

Candidato Sindaco

Centro destra Castelfiorentino