Masi contro Mantellassi: "La consegna della Costituzione è diventata propaganda elettorale"

Il candidato sindaco del Partito democratico e attuale presidente del Consiglio comunale ha sistematicamente violato la legge sulla par condicio che impone il silenzio elettorale alle cariche istituzionali. Un comportamento inaccettabile che non può essere taciuto e che ci auguriamo venga sanzionato nelle apposite sedi. Abbiamo chiuso un occhio in più occasioni, ma con oggi la misura è colma”.

Il candidato sindaco della coalizione In Comune per Empoli, che comprende Buongiorno Empoli, Movimento 5 Stelle e Siamo Empoli, Leonardo Masi, denuncia con queste parole quanto accaduto in occasione delle manifestazioni organizzate oggi per celebrare la Festa della Repubblica.

“La tradizionale cerimonia di consegna della Costituzione ai nuovi italiani – spiega Masi - è stata trasformata in un momento di propaganda elettorale da parte di Alessio Mantellassi che ha abusato del suo ruolo di presidente del Consiglio comunale, intervenendo personalmente di fronte a centinaia di persone nonostante il Comune fosse già rappresentato dalla sindaca Barnini. Una forzatura inaccettabile che denota mancanza di rispetto per il ruolo che si ricopre e disprezzo per le regole. Il paradosso è che Mantellassi nel suo intervento ha parlato proprio di rispetto delle regole condivise. Ci auguriamo che chi di dovere prenda provvedimenti, perché non si è trattato di un episodio isolato”.

La norma sul silenzio istituzionale in campagna elettorale (articolo 9 della legge n.208 del 2000) prevede il divieto per le Pubbliche amministrazioni di svolgere attività di comunicazione dal giorno della convocazione dei comizi elettorali, in questo caso dall’11 aprile 2024, fino alla conclusione delle operazioni di voto. L’unica eccezione consentita è dettata da occasioni indispensabili e prevede comunque la possibilità esclusiva di una comunicazione impersonale.