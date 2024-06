Moda, Besjana Gjoka dell'istituto Checchi vince il concorso nazionale Urbania

A distanza di due anni dall’ultima edizione dell’evento, che vide la premiazione della ex studentessa Soukaina Lamtakhame, arriva oggi un'altra bellissima notizia per l’Istituto Arturo Checchi di Fucecchio. Lo scorso 1 giugno, Besjana Gjoka allieva della classe 4C moda ha ricevuto il 1°premio come migliore proposta progettuale e una borsa di studio del valore di 500 euro per il concorso IV Edizione Nazionale Urbania per la moda dal titolo: “Coco Chanel” e la violenza sulle donne.

Il concorso curato dalla prof.ssa Mariantonietta Belardo, insegnante di progettazione e Storia del Costume, che da anni lavora nella scuola promuovendo la creatività dei giovani anche attraverso gare nazionali e internazionali e dalla docente di compresenza prof.ssa Napolitano Roberta, prevedeva la progettazione grafica di una capsule collection ispirata alla realtà di Coco Chanel, al suo concetto di femminilità e al tema molto attuale della violenza sulle donne.

L’alunna ha rielaborato elementi del passato rappresentando graficamente l'idea di una donna ingabbiata dalla società, ma che cerca di combattere per riuscire a liberarsi. Punto di ispirazione la stilista Chanel che ha diffuso nel mondo il proprio desiderio di cambiamento e di rivoluzione dello stile femminile ma soprattutto una visione della donna lontana dai canoni del periodo . Besjana ha dimostrato di possedere appieno le competenze richieste apportando ai suoi lavori elementi di freschezza e creatività progettuale.

La cerimonia di premiazione in grande stile si è tenuta ad Urbania una cittadina di Pesaro-Urbino nella bellissima location del Palazzo Ducale. A essere presenti tutte le rappresentanze locali più significative compresa la Dirigente dell’Istituto Omnicomprensivo di Urbania Antonella Accili che si è spesa in prima persona per l’organizzazione dell’evento.

La giuria ha avuto non poca difficoltà a scegliere tra gli elaborati quelli che sarebbero stati i futuri premiati e l’allieva del nostro Istituto ha dimostrato che la scuola non è altro che lo specchio di talenti nascosti e di quelli che potrebbero essere i cambiamenti della nostra società. Riporre fiducia nella loro infinità creatività può essere un trampolino di lancio per rimettere in moto una serie di ingranaggi messi a dura prova in questi ultimi anni.

I ragazzi del Checchi sono volenterosi e hanno voglia di mettersi alla prova, possono avere delle opportunità e la scuola deve fornirgli tutti gli strumenti per le competenze da rafforzare nel mondo del lavoro. L’Istituto Checchi non è nuovo a queste iniziative, la scuola molto calata nel territorio del comprensorio ha visto emergere diverse eccellenze che hanno continuato la formazione post-diploma consolidando le proprie esperienze nel settore.

Fonte: Ufficio Stampa