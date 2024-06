Monteluponelcuore, Pavese incontra abitanti di Bobolino e Camaioni

Pavese e la sua lista incontrano alcuni cittadini di Camaioni e del quartiere di Bobolino: due luoghi di confine dimenticati dall’attuale amministrazione comunale.

Due zone di confine che, negli anni, sono state completamente dimenticate da chi ha governato finora Montelupo. Per questi alcuni cittadini delle due zone hanno chiesto un incontro e esposto le problematiche.

Iniziando da Camaioni, i problemi continuano ad essere sempre gli stessi da anni. La sicurezza stradale nel tratto di strada statale che attraversa la frazione, la mancanza di parcheggi in presenza di aziende importanti con decine di dipendenti, l’assenza di punti di aggregazione per giovani e meno giovani, la questione manutenzione del verde esistente e dei giardini pubblici, l’attivazione di un controllo di vicinato, un minimo di presenza delle forze dell’ordine, un’area cani abbandonata che potrebbe essere riqualificata anche con altre funzioni, l’illuminazione pubblica carente, la presenza di situazioni di degrado dovute all’abbandono di siti industriali e commerciali, da anni.

A Bobolino, invece, i problemi sono fondamentalmente tre:

- La velocità esagerata degli automezzi che percorrono via di

-Botinaccio e via Della Villa Problemi di sicurezza ,che hanno esasperato gli animi, visto la trentina di furti o tentati furti, dall'inizio dell'anno ad adesso.

- Le continue ed ormai inammissibili rotture dei tubi della rete pubblica, che esondano milioni di litri d'acqua continuamente e relativo abbassamento della pressione idrica per cercare, inutilmente, di ovviare il problema.

Pavese e la sua squadra si sono impegnati nel dialogo costante con i cittadini attraverso l’istituzione dell’assessore alle frazioni e l’incentivo a creare i comitati di frazione che dovranno essere punto di riferimento per un’amministrazione comunale che avrà un dialogo continuo con i territori e non farà il giro delle frazioni solo a dieci giorni dalle elezioni comunali come sta facendo Londi che evidentemente non conosce i problemi della gente nonostante abbia amministrato Montelupo per ben dieci anni.

