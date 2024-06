Ruba (e rompe) statua in piazza, denunciato

Pochi giorni fa è stata portata via la statua 'Donna con anfore' dalla fontana di piazza Garibaldi a Casciana Terme. La statua è stata asportata mentre alla fontana è in corso un cantiere per la ristrutturazione, poi è stata abbandonata in un'aiuola dato che si è spezzata durante il furto. In seguito è stata nuovamente asportata.

Subito sono partite le indagini dei carabinieri che hanno denunciato una persona per ricettazione. All'interno della sua casa i militari hanno trovato tutte e due le parti dell'opera rubata. La refurtiva recuperata è stata restituita, per il restauro e la successiva ricollocazione nella Piazza.