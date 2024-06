Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino” all'insegna dei giovani

E’ entrato nella seconda settimana il Torneo Open maschile “Città di Castelfiorentino”, manifestazione con formula “combined” (sia tennis che padel), montepremi complessivo 7.000 €, ospitata sui campi in terra rossa della Polisportiva I’Giglio Castelfiorentino e dedicata alla memoria dell’indimenticato maestro di casa Vieri Angelucci: già nei primi tre giorni di gara, una sorta di “qualificazione allargata” ai tennisti classificati 2.6/2.7/2.8, si è assistito ad un livello notevolissimo e ad una partecipazione straordinaria di pubblico per una prima assoluta, che lasciano presagire un’ulteriore crescita per le fasi cruciali dell’evento.

LARGO ALLE GIOVANI SPERANZE– Le prime fasi del tabellone tennistico hanno visto come protagonisti tanti giovani di belle speranze, segno di una sempre maggiore precocità della disciplina. E ce n’è uno particolarmente tifato dagli appassionati di casa: si tratta del castellano doc Massimo Ciampalini, preso in carico da un’accademia tennistica molto prestigiosa come Professione Tennis di Erasmo Palma a Calenzano, il quale tuttavia all’esordio se l’è vista assai brutta e l’ha spuntata soltanto al tie-break del terzo set contro il sedicenne poggibonsese Riccardo Brogi. Ancor più incredibile l’esempio di precocità del quindicenne Raffaele Ciurnelli, nome salito alle cronache la scorsa settimana per aver trionfato agli Internazionali BNL d’Italia Under 16, manifestazione dedicata ai migliori 2008 e 2009 e organizzata in parallelo al Master 1000 del Foro Italico: l’aretino, già convocato nella nazionale italiana giovanile, al Giglio ha vinto un match tirato solo nel finale contro l’orvietano Simone Spaccini (62 75). Infine, nelle sfide più belle tra 2.6 giocate nel weekend, hanno prevalso il lucchese Lorenzo Picchi (64 62 su Pampaloni) e il fiorentino Andrea Bianchimano (76 62 su Pescucci).

Tra qualche giorno scenderanno in campo i grandi favoriti, a comporre un torneo di livello elevatissimo, come il marchigiano Tommaso Compagnucci, assiduo frequentatore dei tornei internazionali, il versiliese Niccolò Baroni, fresco semifinalista nel torneo ITF a Cervia, e Daniele Capecchi, una vita da protagonista nel circuito e un best ranking di 473 al mondo.

AL VIA ANCHE IL PADEL – In parallelo con il torneo di tennis, l’evento con formula “combined” promosso da Tennis on Tour prevede anche la disputa di un torneo Open di padel, alla presenza di una quindicina di coppie, alcune delle quali di spicco nel panorama italiano. Per il momento i favoriti sono Nicola Remedi-Simone Licciardi, campioni nazionali over 35 in carica, con il primo classificato Fascia 1, attuale numero 29 in Italia e un best ranking di numero 13, seguiti da un altro duetto composto da un Fascia 2 e un Fascia 1, Niccolò Colzi-Jaime Fermosell Delgado (lo spagnolo, attuale numero 118 al mondo, ha disputato diverse tappe del World Padel Tour). Il quadro dei partecipanti non è ancora chiuso e potrebbero iscriversi altre coppie importanti all’ultimo minuto.

IL PROGRAMMA DEL TORNEO – Ogni sera, in occasione della sessione serale del tennis e degli incontri di padel, la Polisportiva I’Giglio ha allestito un calendario di eventi extra-sportivi, con la possibilità di cenare ogni sera al circolo. La finale del tennis sarà in programma sabato 8 giugno, a seguito della quale si terrà una cena sociale con musica dal vivo dei “The Perched Acoustic Duo”, mentre domenica 9 si disputeranno le fasi finali del tabellone di padel. L’ingresso al circolo sarà gratuito per tutta la durata della manifestazione.