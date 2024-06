Abc, i risultati delle giovanili

Secondo posto per gli Aquilotti 2013 impegnati a Calcinaia, si chiude a Grosseto la stagione dell’Under 14 Femminile.

UNDER 14 FEMMINILE

Si chiude con la trasferta in casa del Gea Basketball la stagione delle ragazze di Alberto Ciampolini e Antonella Costa, che sul parquet di Grosseto cadono per 60-23 nell’ultima giornata della seconda fase. Una gara a senso unico, con le locali che prendono in mano l’inerzia nel primo quarto per poi amministrare ed allungare nelle successive tre frazioni di gioco. Una partita che segna la chiusura della prima avventura di questo neonato gruppo, affacciatosi alla stagione con il dichiarato obiettivo di crescere e fare esperienza, traguardo assolutamente raggiunto.

Gea Basketball – Basket Castelfiorentino 60-23

Sono scese in campo: Zenarti, Nespola, Antognotti, Mancini, Murati, Montanelli, Panzani, Jahelezi N., Jahelezi S., Xhemalaj, Moio, Latini. All. Ciampolini. Ass. Costa,

Parziali: 17-2, 14-7, 18-4, 11-10

AQUILOTTI 2013

Nel weekend del Minibasket gialloblu medaglia d’argento per gli Aquilotti 2013 di Matteo Bruni e Roberto Allegra, protagonisti della Final Season League organizzata dal Basket Calcinaia, che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità. 12 le squadre partecipanti alla manifestazione, suddivise in tre gironi. Nelle gare di qualificazione gli Aquilotti castellani si sono imposti sul Dream Basket Pisa e sui padroni di casa di Calcinaia, chiudendo dunque imbattuti il proprio girone. Due successi che sono valsi la semifinale contro l’Invictus Livorno, di nuovo tinta di gialloblu, preludio alla finalissima persa per mano del Progetto Ma.Go (Valle Olona). Una due giorni che ha unito sport e divertimento, sia dentro che fuori dal campo, in vista del 26° Trofeo dell’Amicizia, che sabato e domenica prossimi vedrà proprio il gruppo 2013 fare gli onori di casa in occasione dell’appuntamento conclusivo del settore Minibasket castellano.

Fonte: Abc Castelfiorentino