Ceccardi in visita a Certaldo, Masini: "Ulteriore conferma dell'unione del Centrodestra"

Incontro promosso dal Circolo Fratelli d’Italia di formazione e discussione nella serata di giovedì 30 maggio per tutta la coalizione di Centrodestra a Certaldo che si è riunita nella sede di Fratelli D'Italia in via Roma. Il signor Diego Crocetti, coordinatore di Forza Italia a Capraia e Limite, ha illustrato ai rappresentanti di lista tutte le differenti possibilità di validazione o annullamento delle schede elettorali dopo le votazioni dei giorni 8 e 9 giugno prossimi descrivendo i possibili interventi e delineando i limiti del ruolo che essi dovranno svolgere all'interno del collegio elettorale.

Ad ulteriore conferma dell'unità della coalizione, sia a livello nazionale che comunale, è giunta a sorpresa in sala l’On. Susanna Ceccardi accompagnata dall’On. Andrea Barabotti, e dai candidati della Lega Damiano Baldini (tra l’altro collaboratore della stessa Ceccardi) ed Eliseo Palazzo. L’Europarlamentare, impegnata nella campagna elettorale nel centro Italia, si è recata a Certaldo per portare il suo sostegno alla candidatura a sindaco di Lucia Masini, coordinatore di FdI a Certaldo, Presidente dei circoli FdI Valdelsa e candidato sindaco per la coalizione di Centrodestra.

Lieta di trovare una sala gremita da tutti i rappresentanti delle forze politiche che compongono la Coalizione Ceccardi ha ribadito il suo giudizio positivo per la scelta di Lucia Masini come candidato del Centrodestra e ha sottolineato l'importanza di impegnarsi fino in fondo per raggiungere ogni singolo elettore poiché anche l'ultimo voto può essere determinante.

Fonte: Ufficio stampa