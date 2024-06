Cena di chiusura della campagna elettorale di Mariangela Bucci a Santa Croce

Appuntamento finale in piazza Garibaldi per la campagna elettorale della candidata sindaca di Santa Croce sull'Arno Mariangela Bucci e della sua squadra. Giovedì 6 giugno, alle 20.30, si terrà infatti la cena di fine campagna, preceduta da una passeggiata collettiva per le vie del centro all'insegna della musica e della festa.

"Abbiamo scelto di stare in piazza, in mezzo alle persone, portare per le vie del centro vitalità e festa, animando gli spazi pubblici, esattamente come faremo nei prossimi anni". Lo dichiara la stessa candidata sindaca Bucci, che prosegue: "Ringrazio moltissimo i commercianti del centro storico che si sono messi a disposizione per arricchire questo evento, il Pizzaiolo Imbruttito, Desinà Home Restaurant, Macelleria Marcello, Pasticceria Vacchetta, Pasticceria Loriana Betti, Sempre Freschi, La Botte e il Tappo.

È una serata per i santacrocesi, tutti possono partecipare alla cena. Abbiamo condotto tutta la nostra campagna elettorale tra i cittadini, nelle piazze, strada per strada, casa per casa e così la concluderemo.

Chi vuole unirsi alla cena può prenotare ai numeri 3489307359 e 3332961494. Chi invece vuole passare soltanto per un saluto, per conoscerci o per scambiare idee sulla Santa Croce del futuro è comunque assolutamente benvenuto".

Fonte: Ufficio Stampa