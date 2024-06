Compie 101 anni la signora Rina Matteucci, scampata ai nazifascisti

Con una pergamena istituzionale, consegnata nelle mani della festeggiata dall’assessore Tatiana Gliori, l’amministrazione comunale di Pietrasanta ha presentato i suoi auguri più sinceri a Rina Matteucci, 101 anni compiuti ieri (domenica 2 giugno) nella sua abitazione di Vallecchia.

Rina, che ha raccolto l’omaggio con piacere e un po’ di emozione insieme a familiari e conoscenti, è stata una delle prime tre ragazze iscritte all’Istituto d’Arte “Stagi” di Pietrasanta; poi, come lei stessa ha raccontato, abbandonò gli studi per aiutare il padre nell’attività di famiglia. Fu sfollata a Valdicastello, aiutò i suoi parenti più prossimi a sfuggire alla barbarie dei nazifascisti e, con ironia, ha rivendicato la sua scelta di non essersi mai sposata, strappando a tutti un sorriso.

Fonte: Comune di Pietrasanta - Ufficio stampa