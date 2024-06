Controlli a Portoferraio, 4 denunce e 6 patenti ritirate per alcol

I carabinieri di Portoferraio, sotto la direzione del Comando Provinciale Carabinieri di Livorno, hanno svolto un servizio intensificato per prevenire reati contro il patrimonio, contrastare l'illegalità diffusa e garantire la sicurezza stradale. Durante la notte, dalle 23 alle 5, sono stati impiegati militari delle Stazioni di Portoferraio, Rio e Marciana Marina, supportati da un'unità dell'Aliquota Radiomobile di Portoferraio. Sono stati effettuati controlli stradali per prevenire l'abuso di alcol e droghe. Sono state identificate 45 persone e controllati 40 veicoli, con il ritiro di 6 patenti per guida in stato di ebbrezza. A Rio è stato sanzionato un 35enne con un tasso alcolemico di 1,04 g/l, mentre a Portoferraio sono stati rilevati tre casi di guida con un tasso alcolemico molto elevato. Quattro persone sono state denunciate e le loro patenti ritirate; due veicoli sono stati sequestrati e due affidati a terzi. Altri due conducenti sono stati sanzionati per tassi alcolemici compresi tra 0,5 e 0,8 g/l, con conseguente ritiro delle patenti. Sono state controllate anche persone sottoposte a misure cautelari e due esercizi commerciali. L'attività di contrasto all'assunzione di droghe e all'abuso di alcol proseguirà su tutto il territorio provinciale per garantire la sicurezza stradale.