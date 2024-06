Crippa (Lega) a Empoli: "Vincere qui è l'anticamera per vincere le Regionali"

Il vice segretario della Lega Andrea Crippa è stato nella giornata di ieri nell'Empolese Valdelsa (Montelupo, Capraia e Limite, Castelfiorentino) in supporto ai candidati sindaci del centrodestra. Non poteva mancare la tappa a Empoli, a supporto del candidato Simone Campinoti e della lista della Lega, capitanata dal capogruppo in Consiglio comunale Andrea Picchielli.

"Salvini sta presidiando affinché la Fi-Pi-Li non diventi a pagamento, per consentire la mobilità dei cittadini", ha affermato Crippa introducendo la giornata.

Poi ha proseguito: "La mia presenza è qui per dare sostegno a una persona che è simbolo di concretezza e pragmatismo. Dopo 100 anni dimalgoverno del centrosinistra vuol provare a liberare la città, che si fonda sulle cooperative e sulla paura di esporsi. Questa città si merita di più sulle attività, sulla sicurezza. Abbiamo un progetto di videosorveglianza, Strade Sicure, e il tribunale di Empoli che è importante. Il tema dello stadio: più di una volta sono andato a vedere il Monza al Castellani di Empoli ma ho visto uno stadio fatiscente. Se dovessimo vincere, apriremo delle interlocuzioni con Abodi".

Crippa e Picchielli

"Tema del commercio: riportare vita nel centro e nelle periferie, ci sono dinamiche che riguardano un brutto passato che non vogliamo più ripercorrere. Non esiste più il fascismo, ma un po' di comunismo qui esiste ancora. Vogliamo permettere alle persone che hanno paura di esporsi di dare libertà di pensiero e di parola ai cittadini. Empoli deve essere degli empolesi e non sono di un certo tipo di empolesi. Empoli potrebbe essere l'anticamera per vincere la regione. La Toscana è governata per la maggior parte della centrodestra, per quanto riguarda i capoluoghi. Sia Prato che Firenze che Livorno che Empoli vanno al voto, con ottimi candidati sindaci. Provare a vincere è l'anticamera per vincere le Regionali. Il voto delle amministrative è fondamentale e determinante".