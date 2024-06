Crippa (Lega) in visita a Montelupo e Capraia e Limite: grave situazione dei collegamenti tra i due paesi

Nel giorno della Festa della Repubblica 2024, l’On. Andrea Crippa, vice segretario Federale della Lega – Salvini Premier, si è recato a Montelupo Fiorentino e Capraia Fiorentina per incontrare i due candidati Sindaci del centrodestra, rispettivamente Federico Pavese (lista “Montelupo nel cuore”) ed Emanuel Di Mauro (lista “siAMO Capraia e Limite – Centrodestra Unito”), insieme con i candidati Consiglieri Comunali, per verificare di persona la grave situazione dei collegamenti tra i due paesi, separati dall’Arno ed uniti da un vecchio ponte che ha da tempo urgente bisogno di interventi e che era già inadeguato e pericoloso per lo spazio insufficiente percorribile dai pedoni e dai ciclisti, in assenza di una passerella ciclopedonale la cui realizzazione è indicata come prioritaria nei programmi elettorali di entrambe le liste e resa particolarmente urgente dall’imminente chiusura del ponte per i suddetti interventi.

Dopo l’attraversamento del fiume da Montelupo a Capraia, Crippa ha preso atto del grave stato di deterioramento dei plinti e di altre parti del ponte ed ha convenuto con i due candidati Sindaci sul fatto che la realizzazione del nuovo ponte in località Fibbiana, lontano dai due borghi, non potrebbe assolutamente compensare i disagi provocati dalla chiusura, quand’anche dovesse avvenire nei tempi previsti. L’On. Crippa è anche rimasto molto colpito dal fatto che il sottopasso ferroviario di Montelupo, a senso unico alternato, sia rimasto identico a com’era agli inizi del Novecento, come risulta dalle vecchie foto, con conseguenze sul traffico facilmente immaginabili.

Nell’apprezzare la bellezza dei luoghi e le loro potenzialità turistiche, ha anche espresso il suo rammarico per l’inerzia delle precedenti amministrazioni di sinistra, che in più di 70 anni non hanno fatto nulla di concreto per risolvere i problemi che, oltre a condizionare negativamente la qualità della vita dei cittadini, ostacolano lo sviluppo economico dei centri interessati.

Dice Di Mauro: "Per Capraia e Limite, Capraia Fiorentina in particolare, dato che la stazione ferroviaria Montelupo-Capraia si trova a Montelupo, risulta ancor più urgente l’opera del ponte, ma ancor più la possibilità di una passerella ex novo al fine di garantire un transito sicuro di persone, passeggini per bambini ed ausili alla mobilità per i diversamente abili. Tutto ciò che abbiamo rappresentato all’On. Crippa è stato 'racchiuso' in un plico contenente copia di quanto già consegnato al Ministero Salvini, a cui si aggiungono foto-reperti ricevuti dalla cittadinanza".

I due candidati sindaci hanno inoltre rappresentato che qualunque sia il risultato delle elezioni, ci sarà un impegno concreto per far valere l’impegno profuso finora, perché dicono i due: "Tutto questo non deve finire con le elezioni, ma siamo fiduciosi nell’ottimo riscontro ricevuto dalle persone che ci sostengono e che ci fanno ben sperare".

Fonte: Ufficio Stampa