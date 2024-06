Elezioni Empoli, Maestrelli (IV) incontra la Cisl

Si è svolto oggi l’incontro fra la candidata sindaca Maria Grazia Maestrelli per la lista Empoli al Centro e il responsabile delegato Cisl Empoli Alessio Rigatti. L’incontro si è svolto presso il comitato elettorale in piazza Farinata degli Uberti. Dopo aver affrontato l’analisi della situazione del lavoro a Empoli e la Gestione dei subappalti attraverso cooperative che usano il massimo ribasso, pagando i lavorati molto poco si è passati ad altri argomenti. Molto i temi toccati dal problema della casa per le persone anziane e le Famiglie con redditi bassi, alla multiutility, ai trasporti per arrivare fino ai rifiuti e alla riorganizzazione del Terrafino. Per le case sia Maestrelli che Rigatti hanno concordato sul fatto che la Prossima amministrazione comunale dovrà intervenire sulle case popolari non solo risanando gli immobili ma anche da punto di vista degli accessi. Per quanto riguarda la Multiutilty invece e no a quotazioni in borsa e al fatto che diventi un nuovo baraccone, uno “stipendificio” che non porto benefici alla cittadinanza. Sui rifiuti è stato toccato invece il fatto che il Terrafino sia molto lontano e poco collegato e quindi le persone non automunite hanno difficoltà a portare i rifiuti e a ritirare i dispositivi necessari per la raccolta come ad esempio i sacchi celesti. Ultimo argomento trattato, ma per questo non meno importanti, sono stati i trasporti che devono essere riorganizzati e resi più efficienti

Fonte: Ufficio stampa