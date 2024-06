Giornata mondiale della bicicletta, Mantellassi (csx): "Tre piste ciclabili per Empoli e nuove zone 30"

Oggi, 3 giugno, è la giornata mondiale della bicicletta e Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per Empoli, coglie l’occasione per ribadire la parte del suo programma elettorale che riguarda la mobilità sostenibile:

"Empoli si è recentemente dotata del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (PUMS), che offre all’amministrazione comunale un documento di pianificazione delle priorità di investimento riguardanti il trasporto pubblico locale e la mobilità sostenibile a cominciare dalla realizzazione della rete ciclabile in ambito urbano. Già a dicembre avevo anticipato la nostra intenzione di promuovere la cultura della bicicletta e della mobilità sostenibile con forza, ma non sarà mai davvero efficace se in alcune aree non poniamo un’alternativa sicura all’auto. Quindi dobbiamo dare priorità a tre tracciati:

- Pista ciclabile della Valdorme: da Empoli a Martignana

- Pista ciclabile della Valdelsa: da Empoli a Fontanella, passando per Ponte a Elsa

- Pista ciclabile della Piovola: da Empoli a Villanuova.

Sulle piste ciclabili sarà fondamentale ritagliare spazi dedicati al ricovero dei cicli ed altri mezzi di mobilità dolce che consentano di lasciare i mezzi in sicurezza".

Mantellassi aggiunge anche alcune riflessioni sul traffico veicolare: "Empoli dovrà dotarsi di un nuovo piano del traffico per aggiornare e rivedere l’organizzazione della viabilità cittadina con l’obiettivo di proseguire nella realizzazione di percorsi ciclabili sicuri, nuove zone 30 e nuovi spazi pedonali nelle frazioni e in centro storico. Per integrare il trasporto pubblico, locale laddove più carente, vogliamo ripristinare il progetto “autodrinn” un sistema di trasporto auto a chiamata. Vogliamo inoltre continuare a sostenere progetti di car sharing e supportare la mobilità elettrica con l’aumento delle colonnine presenti in città. Strategica sarà anche l’attivazione dello “scudo verde” della Città di Firenze, l’estensione del biglietto unico metropolitano a tutta la Città Metropolitana in modo tale che prendere il treno da Empoli verso Firenze possa diventare una valida alternativa al trasporto privato. Ai fini di deviare il flusso di auto fuori dalla città e di decongestionare il traffico sarà necessario proseguire l’investimento in infrastrutture. Prioritariamente è necessario: liberare il centro dal traffico, completando la circonvallazione Aldo Moro, fino a Ponzano e realizzare la strada parallela a via Sanzio, dietro il polo scolastico, lungo la ferrovia. I sottopassi dell’asse ferroviario sono un nodo importante. In occasione del raddoppio ferroviario Empoli-Granaiolo Ferrovie allargherà il sottopasso di via Bonistallo, ma è necessario prevedere l’allargamento anche del sottopasso nell’area della ex Montepagani a Ponzano".

