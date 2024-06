Giugno Musicale Castellano, 4 serate tra la Marca e il Teatro del Popolo

Quattro serate musicali con le eccellenze del territorio. Da mercoledì 5 giugno inizia il “Giugno Musicale Castellano”, rassegna che prevede i primi tre appuntamenti all’aperto, nel cortile del Monastero di Santa Maria della Marca, e il quarto al Teatro del Popolo (inizio ore 21.00 - ingresso a offerta libera).

Promossa dall’Associazione Orpheus, dall’associazione “Amici della Lirica Umberto Borsò” e dalla Filarmonica “G. Verdi” in collaborazione con la Scuola di Musica e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino (con il contributo della Banca Cambiano 1884 Spa), la rassegna si aprirà mercoledì sera al Monastero di Santa Maria della Marca con i “Giovani solisti” della Filarmonica G. Verdi, la “Bandina junior” e gli alunni e studenti delle scuole elementari e medie che hanno partecipato ai percorsi di apprendimento musicale, con accompagnamento del coro della Scuola di Musica (direttori: Martina Fondati, Chiara Pieretti, Stefano Mangini)

Un omaggio a Frank Sinatra sarà il tema della serata di Mercoledì 12 giugno, che sempre al Monastero vedrà il “Trio jazz”, formato da Dalila Jacono (pianoforte), Marco Capecchi (contrabbasso), Claudio Fontanelli (percussioni), intonare i brani più famosi del cantante statunitense, noto come “The voice”.

Martedì 25 giugno il “sogno di una notte di mezza estate” prenderà forma con le musiche di Felix Mendelsshon, (“Poesia senza parole”) eseguite dall’Orchestra Orpheus diretta da Giovanni Mancini, e la partecipazione di Pierpaolo Ugolini (violino).

Conclusione giovedì 27 giugno al Teatro del Popolo con “La Traviata” di Giuseppe Verdi, a cura degli “Amici della Lirica Umberto Borsò”, con la partecipazione dell’Orchestra Orpheus (diretta da Gabriele Centorbi) e la regia di Franco Spina.

Si ricorda che, per quanto riguarda le prime tre serate all’aperto (in programma nel cortile del Monastero di Santa Maria della Marca) in caso di pioggia si svolgeranno nella Chiesa di Santa Chiara.

Per ulteriori informazioni: stefamangini@katamail.com; 348.2839708

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa