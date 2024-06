Incidente sull'A1, mezzo pesante si ribalta e perde il carico di barattoli

Incidente questa sera sull'autostrada A1, nel comune di Montepulciano. Un mezzo pesante che trasportava pomodori in barattoli si è ribaltato, finendo parzialmente fuori strada al km 396+600 in direzione nord. Sul posto, intorno alle 19.40, sono intervenuti i vigili del fuoco di Montepulciano e i sanitari del 118, che hanno preso in carico il conducente per il successivo trasporto in ospedale.

La squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza il mezzo e lo scenario dell'intervento. La carreggiata nord è stata momentaneamente chiusa, con il traffico deviato in corsia sud a doppio senso di marcia.