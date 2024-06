Petizione di 400 cittadini: "Marliana senza medico di familgia"

Questa mattina una delegazione di cittadini residenti nel Comune di Marliana, guidata dal sindaco, ha consegnato alla Direttrice della Zona Distretto Pistoiese della AUSL, dottoressa Silvia Mantero, ed al coordinatore sanitario, dottor Daniele Mannelli, una petizione sottoscritta da 400 cittadini, che segnalano la carenza di medico di medicina generale nel territorio di Marliana e chiedono alla Azienda sanitaria l'impegno per la soluzione del problema.

A seguito del pensionamento di medico titolare, l'Azienda ha provveduto alla pubblicazione di avviso per incarico a tempo indeterminato di Medico di Medicina Generale nel territorio montano, ma purtroppo nel 2023 non ha ricevuto manifestazione di interesse. In assenza di disponibilità di medico, anche per incarico a tempo determinato, l'Azienda ha incaricato un medico di continuità assistenziale per un ambulatorio a libero accesso nella frazione di Marliana e, anche nel 2024, ha bandito nuovo posto a ruolo. Consapevoli del disagio della cittadinanza, i rappresentanti dell'Azienda hanno assicurato perseveranza nelle operazioni di ricerca di medico disponibile e si sono impegnati ad informare il Sindaco in merito agli esiti delle azioni programmate per dare esito favorevole alla copertura del servizio.

Il sindaco ha espresso soddisfazione per l'accoglimento dell'istanza sottoscritta dai cittadini e per le azioni fin qui messe in atto per mitigare il disagio.

