Pitti Uomo, Istituto Modartech presenta le collezioni con Manteco e Berto ispirate a Piaggio e all'upcycling creativo

Creazioni in stile workwear che celebrano i 140 anni del Gruppo Piaggio; outfit 100% in denim che declinano le diverse tipologie di tessuto in giacche, top, capispalla e abiti; ed infine progetti di upcycling con tessuti rigenerati. Creatività e innovazione si fondono nella creative exhibition di Istituto Modartech, “Sinergie Creative - Talents Evolution”, allestita in occasione della prossima edizione di Pitti Uomo (11-14 giugno). In mostra gli outfit degli studenti del corso di laurea in Fashion Design, realizzati insieme alle aziende Manteco e Berto e costituiti da capi rielaborati con processi di upcycling, collezioni in denim ed abiti ispirati al mondo delle due ruote per omaggiare i 140 anni del Gruppo Piaggio.

L’appuntamento è in programma mercoledì 12 giugno, dalle 16 alle 20, nello spazio Galleria di The Social Hub (viale Spartaco Lavagnini, 70 – Firenze), con la mostra che sarà aperta al pubblico e alla stampa (ingresso gratuito su invito).

Un viaggio nell’alta artigianalità in cui si mescolano tecnologia, sostenibilità e sperimentazione per dare vita a creazioni capaci di raccontare una storia unica.

Per realizzare gli outfit insieme a Manteco, azienda che produce filati di lana riciclati, i giovani designer di Istituto Modartech si sono confrontati con il tema della sostenibilità, attraverso il riutilizzo di capi usati e tessuti sostenibili per realizzare una capsule collection completa grazie ad un processo di upcycling.

Le collezioni esposte realizzate insieme a Berto, specializzata nell’utilizzo di tessuti denim, sono il risultato di due progetti distinti: nel primo i giovani designer hanno dato vita ad outfit in stile workwear pensati per gli amanti delle due ruote e realizzati per celebrare i 140 anni del Gruppo Piaggio, mentre nell’altro sono stati creati look in total denim, esaltato dalle più avanzate tecniche di laseratura di Jeanologia, applicate su varie tipologie di tessuto: dall’indaco classico, al nero, fino al tecnico, a righe, flockato e laminato.

L’evento viene inserito nell’ambito del progetto Grand Tour Afam, finanziato con i fondi Pnrr del D.D. 124 del 19/07/2023 del Ministero dell’Università e della Ricerca.

Fonte: Ufficio Stampa Istituto Modartech