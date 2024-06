Più Certaldo, il candidato Cellini in visita alle aziende: "Valore inestimabile per il territorio"

Proseguono gli appuntamenti della lista civica Più Certaldo, rappresentata dal candidato sindaco Pardo Cellini, con le aziende del territorio. Ecco le dichiarazioni di Cellini in materia di industria, sviluppo commerciale e pianificazione ad una settimana dalle elezioni amministrative. “Nonostante le difficoltà che il periodo storico ci costringe ad affrontare parliamo quotidianamente con imprenditori e lavoratori motivati e siamo entusiasti dell’accoglienza che ci viene riservata e dei tanti momenti di crescita che questo percorso ci offre. Ogni realtà che abbiamo incontrato ci ha raffigurato la propria visione riguardo le imminenti elezioni amministrative, i rapporti con le istituzioni ed in particolare con l’Amministrazione Comunale certaldese. Anche se tante aziende hanno trasferito la propria attività scegliendo di investire altrove, troviamo ancora grandi imprenditori sul nostro territorio, fieri rappresentanti di eccellenze dei rispettivi settori: dall’alimentare, ai trasporti, dalle costruzioni fino al mondo delle tecnologie. Queste realtà con la loro competenza e con l’esperienza maturata negli anni rappresentano un valore inestimabile per il nostro territorio, per questo motivo vogliamo continuare ad incontrare le attività e gli imprenditori anche dopo la tornata elettorale, certi che fare rete con le aziende consenta di amministrare il paese in maniera più attenta ed aderente alle esigenze dei cittadini.

Tra i tanti spunti raccolti dal confronto con le aziende, una della prime azioni che promuoveremo una volta eletti sarà quella di riorganizzare il trasporto pubblico locale affinché la circolare urbana ricomprenda anche le principali zone industriali ed artigianali del paese. Questa riorganizzazione del TPL sposa a pieno le politiche per il lavoro, le politiche ambientali e di mobilità sostenibile e va incontro alla nostra volontà di "ricucire" il paese rendendolo fruibile ed accessibile a 360°".

Fonte: Pardo Cellini - Più Certaldo