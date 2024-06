Ristorazione collettiva, sciopero e presidio a Firenze davanti alla Prefettura

A più di un anno dalla ripresa del negoziato per il rinnovo del Contratto Nazionale dei Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva, Commerciale e Turismo, le imprese della ristorazione collettiva aderenti alle Associazioni datoriali ANIR e ANGEM sono usciti dal tavolo nazionale e hanno diffidato i partecipanti al tavolo dall'intraprendere qualsiasi determinazione inerente il Comparto della ristorazione collettiva.

Il percorso avviato da tempo sui temi riguardanti la sfera normativa, la classificazione del personale e gli incrementi salariali rischia di subire ulteriori rallentamenti a causa di una presa di posizione irresponsabile da parte di alcune delle imprese del settore: AUTHENTICA SPA - EUROTOURIST NEW SPA - DUSSMANN SERVICE SRL - SERENISSIMA SPA - EURORISTORAZIONE - SIRISTORA GLOBAL SERVICE - VIVENDA SPA - COMPASS GROUP ITALIA SPA - GRUPPO ELIOR - GENESI SRL - PEDEVILLA SPA - SODEXO ITALIA SPA - ITALCATERING SRL - FELSINEA RISTORAZIONE SRL - SER CAR RISTORAZIONE COLLETTIVA SPA - SIR SISTEMI ITALIANI DI RISTORAZIONE.

In un contesto economico ancora fortemente compromesso dall'impennata inflattiva degli scorsi anni e dal conseguente aumento del costo della vita, alcune imprese si dimostrano irresponsabili nei confronti delle e dei loro dipendenti. Il comportamento delle imprese aderenti ad ANIR e ANGEM non può essere tollerato! E' l'ennesima umiliazione che vogliono infliggere alle lavoratrici e ai lavoratori!

Per tutto quanto espresso Filcams, Fisascat e Uiltucs dichiarano lo stato di agitazione e il blocco di qualsiasi forma di flessibilità per tutte le lavoratrici e tutti i lavoratori del comparto dipendenti delle suddette imprese e proclamano sciopero nazionale delle lavoratrici e dei lavoratori delle imprese aderenti ad Anir e Angem per l'intera giornata/turno di lavoro di martedì 4 giugno 2024. A Firenze presidio ore 10-12 davanti alla Prefettura in via Cavour con lavoratori, lavoratrici e Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UilTucs.

Fonte: Filcams Cgil e Fisascat Cisl Firenze, UilTucs Toscana