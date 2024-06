Schmidt (cdx) presenta sui social le sue proposte per Firenze in 3 appuntamenti

Tre dirette social dal comitato elettorale Eike Schmidt Sindaco per illustrare progetti speciali sul sociale, sulla sicurezza, sull’efficienza della macchina comunale e sulla sostenibilità, realizzabili grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie. Ai tre eventi, coordinati dal pioniere dell’imprenditoria digitale Federico D’Annunzio, candidati della lista civica, rappresentanti della società civile, del mondo del lavoro, della cultura e delle scienze. Previsto l’intervento del candidato sindaco.

Il primo appuntamento, intitolato “Firenze Promuove”, è in programma domani 4 giugno alle ore 14 sul canale youtube della lista civica Eike Schmidt Sindaco): esperti di politiche sociali e socio-sanitarie affronteranno i temi della povertà, degli anziani, della salute, del disagio e delle carceri introducendo progetti di assistenza altamente innovativi grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie digitali.

Il giorno successivo, mercoledì 5 giugno, sempre alle ore 14, sarà la volta di “Firenze Trasforma”, dedicata all’innovazione nel campo dell’efficienza e della produttività della pubblica amministrazione e della tutela dei cittadini, con particolare riferimento alle politiche giovanili e alla semplificazione burocratica e un focus sulle Cascine. Tra i relatori esperti di gestione digitale, lo storico e scrittore Giordano Bruno Guerri, presidente del Vittoriale degli Italiani.

Ultimo evento, Firenze Protegge, il venerdì 7 giugno ore 14: docenti universitari, si confronteranno esperti di sicurezza e di economia circolare, per poi illustrare alcuni progetti realizzabili attraverso le nuove tecnologie e in collaborazione con i cittadini, nell’ottica di far emergere l’illegalità, sviluppare nuove funzioni per l’Assessorato a sicurezza e decoro, iniziative di formazione sulla sostenibilità per la Pubblica Amministrazione e infine nuove modalità di transizione energetica verso una città “intelligente” e sostenibile.

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta sul canale https://www.youtube.com/@ListaCivicaEikeSchmidt

Ma è benvenuta anche la partecipazione in presenza, presso il comitato elettorale di viale Gramsci 42.

Fonte: Ufficio Stampa