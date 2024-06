Sorpreso in giro con un coltello a serramanico, denunciato 18enne

I Carabinieri della Stazione di Rosignano Solvay hanno deferito in stato di libertà un diciottenne del posto per porto ingiustificato di armi ed oggetti atti ad offendere. Durante un controllo a Cala de’ Medici, i militari hanno fermato il giovane residente a Rosignano Marittimo e trovato in suo possesso un coltello a serramanico di 12 cm, visibile alla cintura. Il giovane non ha fornito spiegazioni per il possesso dell'arma, che è stata sequestrata. È stato deferito ai sensi dell’art. 4 Legge n.110/75.