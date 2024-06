Strade sicure a Castelfiorentino e aumentare i carabinieri: le richieste di Giglioli (cdx) a Crippa

La raccolta firme “Strade Sicure”, promossa nell’autunno scorso con l’obiettivo di sostenere l’intervento dell’esercito nelle aree più sensibili del paese, è stata consegnata ieri pomeriggio al vice Segretario Federale della Lega Andrea Crippa alla presenza dell’Onorevole Tiziana Nisini.

Non a caso la consegna è avvenuta alla stazione in un piovoso 2 giugno a testimonianza della necessità di interventi strutturali e straordinari che avranno una ricaduta anche sul decoro del centro in quanto chi arriva alla stazione arriva al cuore del nostro centro storico.

Il vicesegretario ha preso in carica la richiesta che proviene dalla cittadinanza di Castelfiorentino per farla recapitare al Ministro Piantedosi e al sottosegretario Molteni, richiesta che potrà essere sicuramente più determinante in caso di vittoria del Centro destra

È infatti di recente attuazione il protocollo di Strade Sicure ad Erba, un comune di poco più di 16 mila abitanti, dove era presente il sottosegretario agli interni Nicola Molteni nell’aprile scorso per sottolineare l’assegnazione di un presidio di militari.

Tra le altre cose puntiamo a elevare la caserma dei carabinieri a terza che avrebbe un immediato aumento dell’organico. Tutto ciò sarà il nostro impegno dopo il 10 giugno in base al ruolo che i cittadini di Castelfiorentino ci assegneranno.

Susi Giglioli, candidata sindaco centrodestra Castelfiorentino