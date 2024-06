Vivo Montespertoli per l'ambiente: "Patrimonio ricco quanto fragile"

La lista Vivo Montespertoli presenta la sua visione per un futuro sostenibile e resiliente, ribadendo il suo impegno nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio ambientale del territorio. ”La nostra missione è chiara: proteggere e migliorare l'ambiente per le generazioni presenti e future attraverso una serie di azioni concrete e mirate.” dichiara il candidato Sindaco, Alessio Mugnaini.

Il patrimonio ambientale di Montespertoli è tanto ricco quanto fragile, messo a rischio dal cambiamento climatico e dai dissesti idrogeologici. Per questo è fondamentale procedere con gli investimenti per mettere in sicurezza le frane, collaborando ancora più strettamente con la Regione Toscana. Nel 2024 inizieranno i lavori di sistemazione delle frane in via Botinaccio e in via San Piero in Mercato. Tuttavia, la priorità per i prossimi anni sarà la frana di via San Ripoli, che è già sotto monitoraggio e per la cui progettazione sono stati richiesti fondi al governo e alla regione.

Per affrontare il problema della gestione dei rifiuti, è essenziale adottare una serie di strategie innovative. “Continueremo a contrastare il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti utilizzando telecamere, fototrappole e ispettori ambientali, come già avviato.” Continua il candidato: “un altro obiettivo chiave sarà ridurre la quantità di rifiuti prodotti collaborando con gli esercizi commerciali e promuovendo campagne di sensibilizzazione, come l'adesione alla rete Zero Waste, e incentivi per i cittadini.”

Una delle nostre priorità è sollecitare ALIA a ridurre i tempi di realizzazione dell'ecocentro di Casa Sartori. Il progetto, già approvato dal Comune di Montespertoli, è pronto per essere realizzato e offrirà ai cittadini una struttura comoda e ampia alla quale conferire materiali ingombranti o rifiuti che non vengono ritirati con il normale servizio porta a porta, il nuovo Ecocentro sarà accessibile da via Botinaccio.

Proseguiranno le procedure per la nascita di una Comunità Energetica che sfrutterà le fonti rinnovabili. Questa associazione aperta a tutti non solo attrarrà investimenti nel settore delle energie rinnovabili ma distribuirà anche parte dei suoi utili per sostenere chi vive in situazioni di povertà energetica, promuovendo una crescita sostenibile e inclusiva per il territorio.

“Infine, continueremo con i nostri progetti di riqualificazione energetica degli immobili comunali. Negli ultimi cinque anni abbiamo migliorato l'efficienza energetica del palazzo comunale, della palazzina dell’urbanistica, della scuola primaria “Niccolò Machiavelli” e della scuola secondaria “Renato Fucini”. Nel 2024 vogliamo riqualificare i locali dello stadio comunale di Molino del Ponte, nel 2025 l’impianto coperto del tennis e nel 2026 i locali attualmente in uso alla Croce d’Oro in via Martini (Palazzo Futura)” conclude Mugnaini.

Con queste iniziative, la lista Vivo Montespertoli si impegna a garantire un futuro sostenibile e rispettoso dell'ambiente, consapevoli che solo con azioni concrete e condivise si può preservare il territorio.

