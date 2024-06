Alla fine l'Udc sostiene (senza simbolo) Poggianti a sindaco di Empoli

A pochi giorni dal voto delle amministrative per la scelta del primo cittadino di Empoli, l’UDC (Unione di Centro) ha deciso di promuovere un appello al voto a favore di Andrea Poggianti, candidato Sindaco della lista Centro Destra per Empoli e La mia Empoli – lista civica, in occasione di un incontro avvenuto ieri alla Casa del Centrodestra in piazza Farinata degli Uberti.

"In questa tornata elettorale abbiamo scelto di non presentare il nostro simbolo – spiega Antonio Bossa, coordinatore UDC della Provincia di Firenze – preferendo una connotazione civica per la campagna elettorale, ma sempre sostenendo Andrea Poggianti come candidato di riferimento. Negli ultimi dieci anni abbiamo condiviso un percorso su temi precisi a favore della crescita di Empoli per trovare una vera alternativa, seria e concreta, agli oltre 70 anni di dominio della sinistra. Abbiamo scelto la linea della coerenza e detto no ad altri candidati, l’ultimo dei quali Simone Campinoti, premiando invece Andrea in quanto persona seria e preparata che ha sempre lavorato per il bene comune presentando 150 atti nella sua attività di Capogruppo in Consiglio Comunale, segno di un interesse a tutto tondo su molteplici aspetti del governo cittadino. Riteniamo che Poggianti sia l’unico che, dimostrando con coerenza, competenza e coraggio di uscire da un partito per restare fedele alle proprie idee, possa essere il candidato meritevole di diventare Sindaco e siamo felici di appoggiarlo. Vorrei dire agli elettori: anche se non vedete il simbolo, lo scudo crociato è presente nei nostri cuori per cui non sprecate l’occasione e andate a votare”.

All’incontro nella sede elettorale di piazza Farinata degli Uberti, in cui sono stati presentati ufficialmente i due candidati dell’Unione di Centro alla carica di consigliere comunale, ha partecipato anche Enrico Mencattini, Coordinatore Regionale UDC.

“Attraverso Antonio – dichiara Mencattini - abbiamo seguito con interesse l’impegno di Andrea Poggianti in questi anni tra le fila dell’opposizione in Consiglio Comunale e abbiamo ritenuto giusto sostenere la sua candidatura a Sindaco di una città importante come Empoli, scegliendo dunque di privilegiare logiche locali piuttosto che regionali, al contrario di quanto ha fatto il centrodestra in altri Comuni seguendo, a mio avviso, una metodologia sbagliata. Questo è il momento per un’alternanza al governo di Empoli perché la città può avere una grande crescita a dimensione provinciale e la sua collocazione storica, unitamente alla sua vocazione manifatturiera, la rendono appetibile. È vero che il settore manifatturiero sta vivendo una crisi ma può essere aiutato da un Sindaco, come Poggianti, che sappia porsi con chiarezza e metodo per sanare le insufficienze infrastrutturali e organizzative”.

I due candidati dell’UDC presenti nella lista civica La mia Empoli sono Francesco Gracci e Colomba Citarella. Gracci, classe 1948 e già due volte candidato Sindaco di Empoli nel centrodestra con il risultato più eclatante del 26,77% di preferenze registrato nelle amministrative del 2009, è stato scelto come capolista.

“Sono stato richiamato in servizio e ho accettato volentieri – commenta Francesco Gracci – perché considero Andrea come un figlioccio e so che porta avanti, senza interessi personali, progetti e soluzioni per risolvere i molti problemi di Empoli. Il più importante di questi problemi è quello della sicurezza a cui Poggianti ha dedicato tanto tempo con proposte interessanti che possono cambiare la situazione nella nostra città. Un’altra questione di rilievo è poi la viabilità, con la congestione del traffico in troppe aree cittadine e la necessità di trovare soluzioni alternative. Credo che Empoli, nel cuore dei suoi cittadini, abbia voglia di cambiare e spero che stavolta ci sia davvero il cambiamento arrivando quanto meno al ballottaggio che sarebbe già una conquista per noi. Ho seguito gli altri candidati Sindaco e devo dire che Andrea li surclassa per preparazione e capacità di proporsi

con idee chiare e concrete ai cittadini”.

Colomba Citarella, classe 1970 e impiegata statale presso la Corte d’Appello di Firenze, è entusiasta di partecipare alla sfida elettorale. “Ho conosciuto Andrea Poggianti e Francesco Gracci e mi sono subito trovata bene, con una squadra davvero bella, leale e corretta. Se sarò eletta mi dedicherò in particolare a quello a cui tengo di più ossia la salvaguardia del sociale, aiutando le persone a interfacciarsi con la nostra burocrazia. Rivolgo a tutti gli empolesi un appello al voto perché solo attraverso la partecipazione possiamo imprimere una

svolta a questa città in una direzione diversa”.

Un commento, a margine dell’incontro, è stato rilasciato anche dal candidato Andrea Poggianti che ha ringraziato i presenti per il loro sostegno ufficiale.

“Il bagaglio politico dell’UDC è un tesoro perché insieme abbiamo condiviso molte battaglie e temi comuni che sono diventati parte integrante del mio programma elettorale - dichiara Poggianti – Il suo supporto innanzitutto è un appello a tutti gli elettori moderati e di centro a comprendere che il vero Centro Destra è questo ed è a sostegno della mia candidatura, per cui non sbagliate l’uscio di casa. Inoltre, è una risposta a colui che a settimane alterne mi definisce ‘stampella del PD’ o di ‘estrema destra’ e a cui vorrei far notare che io sono sempre stato nella stessa casa che è quella del Centro Destra. Probabilmente Simone Campinoti, avendo cambiato troppi partiti nella sua storia politica, da sinistra a destra, non ne conosce la differenza”.

Fonte: Ufficio Stampa