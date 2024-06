Calcio inclusivo, Firenze si dota di un centro sportivo attrezzato per atleti con disabilità

A Firenze, presso l’impianto sportivo “Graziano Grazzini”, è stato presentato un progetto assolutamente ambizioso, il “Calcio inclusivo – Attraverso il gioco l’inclusione”. Un centro di riferimento nazionale per favorire la partecipazione ad atleti con disabilità.

La storica società fiorentina Floriagafir insieme alla Floria, con il coinvolgimento come partner dell’associazione “Il Ritrovo”, che da anni è un riferimento in città per la sua pluriennale esperienza nel sociale, hanno manifestato la pubblica volontà di riqualificare completamente l’impianto sportivo di Viale Malta per renderlo il primo centro sportivo attrezzato per favorire la partecipazione di atleti con disabilità.

Un progetto che si prefigge di sviluppare un ambiente che favorisca l’apprendimento, l’interazione e la crescita personale, promuovendo così un’esperienza arricchente per l’intera comunità. L’architetto Michelangelo Pivetta e l’architetto Marco Ricciarini hanno proposto un progetto innovativo che mira a trasformare un luogo attualmente dedicato esclusivamente all’attività sportiva in uno spazio multifunzionale, incentrato sulla formazione integrale dell'individuo e sulla promozione della socialità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa