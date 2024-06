Elezioni a Fucecchio, Cordone e Nisini incontrano la cittadinanza

Marco Cordone (segretario di Fucecchio della Lega Salvini Premier e capolista alle Comunali dei prossimi 8 e 9 giugno 2024), annuncia che domani, mercoledì 5 giugno, nell'ambito del consueto incontro settimanale con la cittadinanza (dalle ore 8,45 alle ore 13,15) che si svolgerà in piazza XX Settembre all'ingresso del mercato settimanale lato Bar Giuliano, sarà presente insieme a lui anche l'On. Tiziana Nisini, vicesegretario regionale del Carroccio Toscano (dalle ore 9 alle ore 11).

L'occasione sarà propizia per parlare con i cittadini di alcuni temi tra cui quello importante del lavoro (Nisini è attualmente vicepresidente della commissione lavoro della Camera dei Deputati). Oltre al Capolista Marco Cordone, saranno presenti tutti i candidati/e. In merito, Cordone ha rilasciato la seguente dichiarazione: "La visita a Fucecchio prima di Giovanni Galli ed ora dell'On. Tiziana Nisini sono un segno di riconoscimento per l'attività che la nostra Sezione svolge da anni sul territorio. Siamo politici tra la gente".

Fonte: Ufficio Stampa