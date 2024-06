Ferrante e Bergamini (FI) a Empoli: "Fi-Pi-Li, serve sussulto da Regione e MetroCittà, noi disponibili a intervenire"

I forzisti Tullio Ferrante, sottosegretario di Stato al Mit, e Debora Bergamini, deputata e vice segretario del partito, sono giunti oggi in visita a Empoli a sostegno di Simone Campinoti, per un evento elettorale. Alla sede delle Pubbliche assistenze di Empoli è stata fatta una visita tra le realtà di soccorso e di aiuto per le vittime di violenza di genere (Centro Donna Lilith). Durante un punto stampa, è stato fatto il riassunto in merito al sostegno per il centrodestra di governo a Empoli e per le Europee.

Ferrante ha elencato i nodi cruciali in merito alle infrastrutture dell'Empolese: "Gli investimenti del governo sono consistenti. Abbiamo 34 milioni, fondo Anas, per il ponte di Fibbiana, 3 milioni con fondi Pnrr per la riqualificazione di volumi e social housing, 790mila euro per la riqualificazione di immobili di edilizia sociale pubblica dal fondo opere indifferibili. Come cura del ferro, è in atto la predisposizione per il quadruplicamento della tratta Empoli-Pisa e Empoli-Samminiatello, di cui non do date perché ancora siamo in fase istruttoria. Questas è un'opera di impatto che lascia la linea esistente disponibile per l'Alta Velocità e i treni a lunga percorrenza. Mentre in corso il piano per il raddoppio della Empoli-Siena entro il 2027".

Si è parlato anche della Firenze-Pisa Livorno: "L'interesse del Mit e del governo per la Fi-Pi-Li è massimo ma la strada è di proprietà della Regione e in gestione alla Città Metropolitana. La disponibilità a intervenire è massima ma ci aspettiamo un sussulto di corresponsabilità dagli enti citati. L'impulso deve venire da loro, noi siamo disponibili a sederci a un tavolo per soluzioni più utili".

Ferrante, prima della tappa empolese, era stato a Firenze e si è espresso anche sull'ampliamento dell'aeroporto di Peretola. "L'impegno del Governo e del MIT è quello di dotare Firenze e tutta la Toscana di un sistema aeroportuale efficiente e moderno, che sia in grado di promuovere lo sviluppo economico e sociale del territorio. È indispensabile rafforzare il sistema aeroportuale per sostenere l'ingente incremento di passeggeri previsto nel 2035, pari a 5,8 milioni per il solo scalo di Firenze, potenziando al contempo lo scalo pisano che rappresenta un riferimento importante per tutta la regione. Per l'ampliamento del terminal 'Galilei' abbiamo previsto 95 milioni di euro, mentre il 'Vespucci' sarà poi oggetto di interventi pari a circa 500 milioni di euro, di cui 150 provenienti da finanziamento pubblico. La documentazione VIA e VAS è stata appena consegnata per l'approvazione definitiva da parte di Enac e la successiva determinazione del Mit. Ora lavoreremo per accelerare l'avanzamento dell'iter, con l'obiettivo di aprire i cantieri già entro quest'anno. Siamo pronti a lavorare con la nuova Amministrazione comunale per investire sulle infrastrutture e - conclude Ferrante - sul futuro di Firenze".

Bergamini invece è tornata a parlare della questione tribunale. "Dobbiamo togliere l'equivoco. Il vice ministro Sisto è venuto a Empoli con la priorità di rivedere la geografia giudiziaria del Paese. È stato molto chiaro sul fatto che Empoli è in valutazione non per una sede distaccata del tribunale di Firenze ma per essere sede del tribunale. Ancora non ci sono tempistiche".

Infine un accenno alle elezioni europee: "Come Forza Italia siamo gli unici a parlare dei temi europei, d'altronde come capolista c'è Antonio Tajani con la sua lunga esperienza europea. Cosa è in gioco col voto: l'80% dei provvedimenti approvati ogni anno dal parlamento italiano riguarda disposizioni di direttive europee. Per questo bisogna scegliere con intelligenza, dobbiamo cambiare molti dei trattati europei nei prossimi 5 anni. La prospettiva del partito è ottima con almeno il 10%, saremo nel Ppe, primo partito d'Europa, e avremo la golden share per le decisioni su governance e agenda politica. Votare Fi è votare Ppe".