Giochi in memoria di Denise Baldi a Cerreto Guidi

Oggi 4 giugno si si sono svolti, presso il palazzetto dello sport di Cerreto Guidi, i giochi organizzati dai docenti di educazione fisica in ricordo di Denise Baldi.

Ogni anno si svolgono a Cerreto in Piazza XX Settembre, nello spazio della “fiera”, i giochi organizzati in ricordo di Denise Baldi, scomparsa prematuramente in un incidente stradale nel 1996.

Quest’anno dal 3 al 29 giugno, si terrà la XXI edizione del Torneo Calcio a Tre Memorial Denise Baldi. Il ricavato viene ogni anno destinato a progetti di pubblica utilità. Una parte del ricavato dello scorso anno è stata donata alla scuola per una somma di 1.500 euro la cui destinazione sarà decisa dal consiglio d’istituto.

Nel corso di questo anno scolastico i ragazzi delle terze hanno incontrato il fratello di Denise Baldi, che fa parte dell’associazione che organizza il memorial, e Marta Tempesti dell’associazione Playground che, lo scorso anno, affiancò il gruppo organizzatore fornendo supporto e consulenza.

Anche la scuola ha voluto ricordare Denise con una mattinata dedicata ai giochi sportivi.

Considerando lodevole l’iniziativa, che da tanti anni vive nel ricordo di Denise, la scuola ha voluto ricordarla in un momento gioioso di gioco come già fa l’associazione in sua memoria. Il coinvolgimento degli studenti è molto importante, perché permette di avvicinare i ragazzi alle attività di associazioni senza scopo di lucro e far conoscere le attività del terzo settore. E’ inoltre molto positivo che una manifestazione, nata dalla volontà della famiglia e degli amici, si sia protratta nel tempo e sia stata motore di aggregazione per i ragazzi che, di anno in anno, si sono avvicinati e hanno incrementato il gruppo iniziale.

Ai giochi hanno partecipato i ragazzi delle classi terze e fatto da spettatori gli alunni delle classi prime e seconde. Nel corso della mattinata è stato dedicato a Denise un momento particolare con l’intervento del fratello, di un rappresentante del gruppo organizzatore e dei docenti di educazione fisica che hanno organizzato i giochi.

Fonte: Ufficio stampa