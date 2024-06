I deputati Amorese e Michelotti a Montelupo per sostenere Federico Pavese

I deputati di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese, capogruppo della commissione Cultura, e Francesco Michelotti, hanno fatto tappa a Montelupo per essere al fianco del candidato di centrodestra alla guida della cittadina, Federico Pavese. Montelupo è terra ricca di cultura e identità, grazie alla secolare tradizione della lavorazione della ceramica. "Rinforzare e sviluppare ulteriormente l'inestimabile valore di un'arte antica deve essere una priorità - ha dichiarato il deputato e capogruppo della commissione Cultura di Fratelli d'Italia Alessandro Amorese - la ceramica a Montelupo è non solo modello di Made in Italy nel mondo, ma rappresenta un esempio da tutelare e tramandare del nostro sapere artigiano, essendo simbolo, al contempo, di storia del passato e di innovazione proiettata nel futuro.

Il centro sperimentale ceramico e l'archivio di un'azienda del settore, che abbiamo visitato, possono essere volano rafforzato per il turismo e l'economia, grazie a politiche incisive che il nostro candidato saprà mettere in campo. Così come saprà portare un contributo importante per sciogliere il nodo cruciale della destinazione della villa medicea, altro lustro artistico culturale per Montelupo, che fu sede un tempo dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e che da troppi anni è una cattedrale nel deserto. Ho voluto tornarci per rivederla, durante una visita, per esprimere la vicinanza del MIC e l'impegno del dicastero per questa che è una delle ville più imponenti e antiche della Toscana".

Il deputato di FdI Francesco Michelotti ha affrontato il tema della sicurezza del territorio, confrontandosi con Pavese e con i candidati al consiglio comunale. "Forte della mia esperienza, prima ancora che da deputato, da assessore alla Sicurezza del Comune di Siena - dichiara il deputato di FdI Francesco Michelotti - ho ascoltato le necessità del territorio che Federico e i candidati di centrodestra al consiglio mi hanno esposto. Garantiremo sempre un'interlocuzione costante con il governo per accogliere le istanze e le esigenze dei residenti di Montelupo, grazie ad un raccordo diretto con Federico, al quale siamo convintamente vicini in questa campagna elettorale per assicurare a Montelupo una svolta decisa".

Fonte: Ufficio Stampa