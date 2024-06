In casa 628 grammi di cocaina e quasi 1,5 kg di sostanza da taglio: arrestato a Castelfranco di Sotto

Un albanese di 52 anni, incensurato, è stato arrestato a Castelfranco di Sotto per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. La polizia lo teneva sotto osservazione da giorni a causa dell'insolito via vai di persone attorno alla sua abitazione, situata in una zona isolata. Durante la perquisizione, sono stati trovati 628 grammi di cocaina e quasi 1,5 kg di sostanza da taglio, oltre a strumenti per il confezionamento delle dosi. L'uomo è stato trasferito in carcere, e si stima che la droga, una volta immessa sul mercato, avrebbe fruttato svariate decine di migliaia di euro.