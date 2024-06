Musica, intrattenimento, food, animazione: il “Jump festival” sta per arrivare al parco di Serravalle

Il tam tam è cominciato. La stagione musicale e culturale che ogni sera anima il parco di Serravalle a Empoli è entrata nel vivo. Alle porte il “Jump festival”, prima edizione. Un nuovo format musicale e non solo che si svolgerà dal 12 al 16 giugno 2024. Una line up di artisti che faranno cantare, ballare e divertire. Musica ‘contaminata’, intrattenimento, animazione e un’area food pronta ad accogliervi. Tutti gli eventi sono a ingresso libero.

Il programma

Mercoledì 12 giugno

Ad aprire le ‘danze’ mercoledì 12 giugno, alle 17.30, Fantasy zone, uno spettacolo di magia e bolle di sapone giganti. Alle 21, si accenderanno luci e saliranno sul palco i Negramaro Tribute band, la tribute ufficiale del gruppo salentino che farà cantare a squarcia gola il pubblico con la voce, unica, di Fulvio Notari, un vero clone naturale di Giuliano Sangiorgi. Insieme a lui, Federico Sagona, tastierista dei Litfiba e Piero Pelù, il bassista Mauro Lallo, il batterista Yuri Baldassarre e alla chitarra, Lorenzo Oliva. Energia, ricerca, tecnica per regalare al pubblico quella particolare atmosfera di un concerto dal vivo. E nell’attesa, si ricorda che dalle 18 e per tutte le sere della kermesse, è disponibile l’area ristoro, tutta da gustare.

Giovedì 13 giugno

Il programma prosegue giovedì 13 giugno a partire dalle 17.30 con lo spettacolo fantasy, magia e bolle di sapone giganti; alle 19, dj set con Lorenzo della Volpe e Lorenzo Fiaschi e arriviamo alle 21 con Indie Power, un concerto dove si balla, si perde la voce, si resta contaminati dai vari generi musicali: dall'urban, al punk rock, ai graffiti pop.

Venerdì 14 giugno

Alle 17.30, divertimento con Tommago e la sua magia; alle 18 ancora un di set con Luca Ferradini e Biont, per lasciare spazio alle 21 a Combinazione Mario Più, Luca Pechino, Ricky Le Roy. La serata Metempsicosi avrà il volto del ricordo e della magia dello scomparso Franchino. Una delle consolle più famose dei club più accreditati della nightlife come Insomnia Discoacropoli, Imperiale, passando per il Jaiss e molti altri.

Sabato 15 giugno

Alle 17.30, laboratorio per bambini, alle 18 intrattenimento con Lorenzo Fiaschi dj e alle 20 spettacolo led e giochi di fuoco. Alle 21, Cristina d’Avena, regina delle sigle dei cartoni animati più famosi. Sulle note de I Puffi, Occhi di gatto, Holly e Benji: uno spettacolo per famiglie, nonni e nonne, giovani.

Domenica 16 giugno

E se i cartoni animati ci porteranno indietro nel tempo, l’ultima data che chiuderà la prima edizione del ‘Jump festival’, domenica 16 giugno, vedrà dalle 17.30 lo spettacolo di magia che piace davvero molto di Tommago; alle 19, si esibirà il gruppo musicale Capsule Corporation e alle 21, la serata avrà il sapore degli anni ’90: uno degli show live dove scatenarsi. Lo spettacolo che la crew di Voglio tornare negli anni 90, metterà in scena è da sold out, emozionante, senza età. Tutte le hits che hanno fatto ballare e sudare torneranno in un’unica notte! In consolle, Lorenzo della Volpe e Davide Bianuccu dj set, effetti speciali, ballerine, mascotte e tanto altro.

Il ‘Jump festival’ nasce da un’idea di quattro amici: Roberto del Pasqua, fondatore dell’associazione Jump Live, Enrico Ticciati, Luca Canaj e Yazid Zenarti, fondatori della Festa della Birra Castellana, che nel 2023 ha avuto ben oltre 50.000 presenze e che ormai viene attesa ogni anno da gran parte della Toscana. La kermesse è stata realizzata in collaborazione con la cooperativa sociale SintesiMinerva e FoodFestival.

Per informazioni contattare l’associazione culturale Jump Live associazionejumplive@gmail.com, Roberto del Pasqua 331 9749060 oppure Enrico Ticciati 349 5923372, Luca Canaj 334 8092835 e Yazid Zenarti 347 7241025

Fonte: Ufficio Stampa