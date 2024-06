No Keu Fest, terza edizione: la protesta diventa festa

Sabato 8 e domenica 9 giugno prossimi torna il No Keu Fest. Due giorni di dibattiti, incontri, laboratori, musica, socialità e divertimento nell’area adiacente al Cerottone, tra Brusciana e Molin Nuovo lungo la vecchia strada regionale 429.

A più di tre anni dallo scoppio dello scandalo Keu, con il processo apertosi poche settimane fa e nuove inquietanti rivelazioni circa un’altra cinquantina di siti contaminati in Toscana, l’Assemblea Permanente No Keu rilancia la mobilitazione con la terza edizione del festival. Non una semplice festa, ma un momento centrale di una lotta che non è mai stata di un solo territorio. L’occasione per allargare il perimetro della mobilitazione, per dare senso comune alle tante battaglie che dal basso stanno nascendo.

IL PROGRAMMA

Sabato 8 giugno le attività inizieranno alle 11 con la conferenza stampa di presentazione delle vertenze e delle lotte che stanno interessando il nostro territorio. Prenderanno parte, assieme all’Assemblea Permanente No Keu, il Comitato Viale IV Novembre, Mamme No Gas, Trasparenza per Empoli, Marcignana non si piega, Comitato Il Borgo, Comitato Per Un Altro Raddoppio Empoli-Granaiolo.

A seguire pranzo.

Dalle 14 alle 15 passeggiata di iniziazione alle erbe spontanee, medicinali e commestibili per adulti e bambini.

Dalle 14.30 alle 15.00 andrà in scena il reading per chitarra, voce e gambe “Remedios”, organizzato da Jam Lab.

Dalle 15 alle 17 si terrà l’incontro dal titolo “Oltre il Keu: Cosa sono i Pfas e cosa sta succedendo in Toscana”. Interverranno Gianluca Liva (giornalista scientifico), Claudio Lupo (membro e socio Isde - Medici per l’Ambiente), Greenpeace Toscana e Movimento No Tav.

Dalle 17.30 alle 19 confronto sulle prospettive delle lotte ambientali dal titolo “Territori in lotta”. Parteciperanno Paola Imperatore e Federica Franzetta (ricercatrici e attiviste del Movimento No Base e No Muos), Movimento No Tav.

Dalle 18.30 alle 19.30 Yoga con Giulia Spinelli.

Dalle 19 spazio alla musica con il primo artista in programma: Niccolini Finger Style. Alle 21 toccherà ai Dirty Bench. A seguire Niccolò Toni. Chiuderà la serata il Dj Set di SconSiderata. Durante la serata si susseguiranno gli interventi di Collettivo Sav, Coordinamento per la Palestina Empoli e Non Una di Meno Empoli..

Domenica 9 giugno dalle 11 alle 12.30 parleremo di corruzione, sistemi politici e partecipazione dal basso nell’incontro dal titolo “Processo Keu, una corruzione a norma di legge”. Interverranno due tra i massimi esperti in materia: la professoressa Donatella Della Porta e il professor Alberto Vannucci. Accanto a loro l’avvocato Luca Scarselli, gruppo tecnico Assemblea Permanente No Keu.

Dalle 12.30 pranzo e a seguire Dj set Follo The Vibes “Reggae Selecta".

Per tutta la durata del festival saranno attivi il laboratorio di collage ecologista con Silvija_Wù, il laboratorio di face painting con Chiara Pacini, l’installazione sonora interattiva di Matteo Zoppi “Cura del giardino”, il progetto di Lorenzo Vignozzi “Cantapiante”. Inoltre banchetti informativi, libri, autoproduzioni, lettura dei tarocchi.

Fonte: Assemblea No Keu