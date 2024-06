Porrettana Express, viaggio tra natura, musei...e magia: il programma

Un viaggio nel tempo e nella natura, un tuffo indietro in un’altra epoca e in un’altra dimensione: da giugno tornano, con partenza da Pistoia, i treni storici di Porrettana Express, quattro itinerari tematici sui binari della Transappenninica a bordo di suggestive e uniche vetture d’epoca. Un’esperienza di turismo slow tra piccoli paesi immersi nel verde, gallerie e viadotti di antica memoria lungo una delle prime linee ferroviarie realizzate nel Paese a cavallo tra Toscana ed Emilia-Romagna, che per lungo tempo è stata l’unico collegamento ferroviario tra il nord e il centro Italia.

La chiave del successo e la caratteristica distintiva del progetto “Porrettana Express”, che ha portato viaggiatori provenienti da tutto il mondo alla scoperta del territorio che circonda la storica strada ferrata transappenninica, è il programma offerto al viaggiatore: un’esperienza unica composta dalla visita guidata al Deposito Officina Rotabili Storici di Pistoia, un’eccellenza assoluta del nostro territorio e un importantissimo hub strategico dove Fondazione FS esegue la manutenzione di vetture e locomotive di epoche diverse, seguita dal viaggio su un treno storico verso l’Appennino e da un servizio di animazione che accompagna i partecipanti per l’intera giornata.

Porettana Express 2024, il programma

L’edizione 2024 si dividerà in due eventi distinti: “Un treno per Terzani” e “Magia di autunno”.

Un treno per Terzani

Il primo si svolgerà in due fasi: domenica 23 giugno con un treno Kids e domenica 7 luglio con un altro con destinazione Orsigna alla scoperta dei luoghi cari a Tiziano Terzani, celebre giornalista e scrittore di cui quest’anno ricorre il ventennale dalla sua morte.

Domenica 23 giugno il primo treno KIDS alla scoperta della Montagna Pistoiese con destinazione Pracchia e fermate a Piteccio e Castagno, prevede tutte una serie di iniziative rivolte principalmente ai bambini. I viaggiatori saranno accompagnati alla scoperta della storica strada ferrata e della Montagna Pistoiese dagli animatori/accompagnatori che racconteranno la storia dell’ingegnere Protche e della sua amata Selvaggia, seguendo il racconto del volume per bambini “Porrettana Express – Alla scoperta della storica strada ferrata e della sorprendente montagna che la circonda” edito dalla Giorgio Tesi Editrice, scritto da Martina Colligiani e illustrato dall’artista pistoiese Michele Fabbricatore.

Domenica 7 Luglio in programma il secondo appuntamento “Un treno per Terzani”, viaggio per grandi e piccini che dopo la sosta per la visita alla rampa di Valdibrana (costruita all’epoca dei treni a vapore per permettere alle vetture di prendere velocità e superare la salita), porterà i viaggiatori alla scoperta del piccolo borgo di Orsigna, dove tra mulini e carbonaie, il celebre giornalista e scrittore Tiziano Terzani – di cui proprio quest’anno ricorre il ventennale dalla sua morte, ha scelto di vivere l’ultimo periodo della sua vita.

Magia di autunno

Il secondo evento, sempre in due fasi, inizierà domenica 15 settembre con una novità assoluta, il Porrettana Magic Express, il treno dedicato alla magia che arriverà a Porretta Terme e si concluderà sabato 21 settembre con un treno Kids in occasione del primo giorno di autunno.

Domenica 15 settembre tutti a bordo del “Porrettana Magic Express” in direzione Porretta Terme. Un unico e incredibile viaggio sul tema della magia e naturalmente del magico mondo di Harry Potter e delle sue meravigliose avventure! Durante il viaggio di andata, il Porrettana Magic Express si trasformerà come per incanto nel treno che conduce i piccoli apprendisti maghi nella scuola di Hogwards, e i partecipanti troveranno nei vagoni attori professionisti che interpretando i famosi insegnanti della scuola per maghi metteranno in scena uno spettacolo interattivo davvero unico. Dopo l’arrivo a Porretta Terme e il pranzo, nel pomeriggio in programma uno spettacolo finale di magia al cinema di Porretta Terme a cura degli artisti di Pistoia Magic Francesco Micheloni, Tiziano Cellai e il Mago Leo.

Il programma 2024 si chiude sabato 21 settembre con un altro treno KIDS alla scoperta della Montagna Pistoiese con destinazione Pracchia. L’animazione per le famiglie sarà svolta prima della partenza, durante il viaggio e nelle soste del treno lungo il percorso. Questo viaggio propone anche la visita a diversi luoghi e Poli Museali dell’Ecomuseo della Montagna Pistoiese (ferriera, ghiacciaia, mulini, carbonaia) per riscoprire antichi mestieri e tradizioni.

I biglietti per i quattro treni di Porrettana Express 2024 (30 euro gli adulti, 15 euro per i bambini da 4 a 12 anni, gratis da 0 a 4 anni non compiuti) sono acquistabili esclusivamente on line sul sito www.porrettanaexpress.it

Le dichiarazioni

Danilo Salvadori, responsabile commerciale della società

"Fondazione Fs Treni Turistici Italiani è una nuova società che si occupa dei treni turistici nel nostro Paese e che rappresenta certamente per Porrettana Express, che vede i treni organizzati sempre sold out, una grande opportunità per il futuro, soprattutto ragionando insieme ai soggetti attuatori del progetto, di una sempre più indispensabile programmazione pluriennale che potrebbe prevedere una decina di circolazioni all’anno su questa linea che ha scritto la storia del nostro Paese e che quest’anno festeggia 160 anni, in cui crediamo molto sotto tutti i punti di vista".

Alessandro Sabella, assessore al Turismo del Comune di Pistoia

"Quest’anno, grazie al lavoro dei nostri uffici del Comune di Pistoia e dell’Impresa Sociale Germina, sono stati organizzati quattro viaggi a tema, tutti pensati con grande attenzione a bambini e famiglie, con due novità rappresentate dal treno del 7 luglio dedicato a Tiziano Terzani nel ventennale dalla sua scomparsa e da quello del 15 settembre dedicato alla magia e al meraviglioso mondo di Harry Potter. Il nostro impegno sarà lavorare in questa direzione in modo da poter dare un futuro ad un progetto così importante per tutto il territorio".

Clio Cinotti, Assessore al turismo del Comune di San Marcello Piteglio

"Come Comune di San Marcello Piteglio ma anche come Unione dei Comuni della Montagna Pistoiese, crediamo molto in questo progetto di promozione e valorizzazione territoriale tanto che abbiamo provveduto all’acquisto della ex stazione FAP di Pracchia con l’obiettivo di farla diventare un Hub importantissimo da cui partire per andare a conoscere e vivere la nostra Montagna Pistoiese. Il turismo ferroviario è in grande crescita e quindi, visto che abbiamo la fortuna di avere la Stazione Fs di Pracchia, dobbiamo lavorare in sinergia con il Comune di Pistoia per rafforzarne il ruolo e farla diventare una delle principali porte di accesso al nostro territorio, particolarmente indicato per il turismo family".

Enzo Ciano, presidente Impresa Sociale Germina

"L’Impresa Sociale Germina gestisce il Progetto Porrettana Express organizzando i viaggi e tutte le attività a loro connesse. Il nostro obiettivo è quello, valorizzando la ferrovia transappeninica, di far conoscere a più persone possibile la nostra Montagna e le sue eccellenze. Anche per noi, la possibilità di poter lavorare su base pluriennale è assolutamente determinante per il futuro di questa attività".

Leonardo Marras, assessore alle attività produttive, all’economia, al credito e al turismo della Regione Toscana

"Il Progetto Porrettana Express è una delle iniziative per la valorizzazione del turismo lento e sostenibile attraverso i viaggi su treni storici che la Regione sostiene volentieri da anni. Anche quest’anno, con i quattro viaggi in programma per la stagione 2024, sarà possibile partire alla scoperta dell’Appennino tosco-emiliano, e della montagna pistoiese, godendo a pieno di quanto di meglio questo territorio ha da offrire. Ringrazio dunque ancora una volta gli organizzatori di questa bella iniziativa e sono contento che, anche per quest’anno, la Regione sia al vostro fianco".

Francesco Tapinassi, Direttore di Toscana Promozione Turistica

"Si tratta di un progetto che si armonizza con la strategia di sostenibilità ambientale in ambito turistico che l’agenzia sta portando avanti da tempo e con determinazione. Anche le iniziative previste per i più piccoli e per le famiglie rispondono alla valorizzazione del turismo family, un comparto a cui Toscana Promozione Turistica guarda con particolare attenzione in questo momento".

