SiAMO Capraia e Limite: "Speravamo in dibattito pubblico a Capraia. Sindaco rifiuta confronto con cittadini"

Ci abbiamo sperato e creduto fino all'ultimo perché come coalizione di centrodestra, siamo da sempre e sostenitori della libertà di espressione e di parola in tutte le sue forme, per questo siamo molto rammaricati e dispiaciuti che non si sia potuto organizzare un dibattito pubblico a Capraia Fiorentina, analogico a quello avvenuto a Limite sull'Arno, con la partecipazione della cittadinanza, adducendo sempre a scuse di impegni politici precedenti.

Nell'ultimo e unico dibattito pubblico non si è potuto dar spazio a tutte le voci della cittadinanza, forse perché (alcune) avrebbero portato allo scoperto attuali doglianze dell'ultima amministrazione, motivo per cui eravamo intenti a fare un'altro incontro con domande dirette e proposte dai cittadini. Questa brutta politica dei due pesi e due misure non ci appartiene, siamo per il libero confronto e la libera espressione e siamo pronti a rispondere a tutte le Domande anche a quelle scomode perché abbiamo dalla nostra la forza delle nostre idee e dei nostri progetti per questa comunità.

Spiace constatare come è accaduto in questi anni che il sindaco uscente rifiuti il confronto con i cittadini, forse si dovrebbe ricordare che se si trova ad occupare quel posto lo deve ai cittadini stessi che lo hanno votato. Ci auguriamo pertanto che finalmente l'8 il 9 giugno cali il sipario e si butti via la chiave su questa brutta amministrazione che non ha voluto il confronto con i cittadini , ma difronte alle difficoltà palesate dalla popolazione, in tema di sicurezza, verde pubblico,viabilità ha preferito trincerarsi dietro un fragoroso silenzio Anziché provare ad ascoltare le esigenze della popolazione e provare ad amministrare per tutti. Noi siamo diversi e Siamo pronti per dare una svolta amministrativa per questo comune nel solo e primario interesse che ci Spinge a far politica il bene e la felicità della nostra comunità.

siAMO Capraia e Limite