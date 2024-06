Certaldo: il Punto "Amico Digitale" si sposta presso la Misericordia

Il Comune di Certaldo, in collaborazione con la Misericordia di Certaldo, comunica che il Centro di facilitazione digitale "Amico Digitale", precedentemente situato in Borgo Garibaldi 37 presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP), si sposta presso la sede della Misericordia in Via Alighieri n. 2/4.

Il nuovo sportello sarà aperto al pubblico nei seguenti orari: lunedì e mercoledì dalle 14:00 alle 19:00; martedì, giovedì e venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

I centri di facilitazione digitale, conformemente al quadro europeo DigComp, rappresentano spazi fisici dedicati alla promozione dell'alfabetizzazione digitale. Questi centri sono progettati per essere accessibili a tutti i cittadini, offrendo supporto per l'uso consapevole delle tecnologie digitali.

L'iniziativa "Amico Digitale" rientra in una strategia definita dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). In particolare, la Missione 1 Componente 1 del PNRR mira a implementare una rete di servizi di facilitazione digitale, con l'obiettivo di attivare almeno tremila sportelli su tutto il territorio italiano entro il 2025. Questo ambizioso progetto punta a coinvolgere due milioni di cittadini e migliorare le competenze digitali di base di oltre tre milioni di persone entro lo stesso periodo.

La necessità di favorire l'uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie è alla base di questa iniziativa. L'obiettivo è promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva, permettendo a tutti di usufruire efficacemente dei servizi online offerti sia dalle Amministrazioni Pubbliche che dai privati, semplificando così il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione.

"Amico Digitale" si inserisce in un contesto di azioni già intraprese dalla Regione Toscana nel campo della digitalizzazione. Già con il documento di Agenda Digitale del 2020, la Regione ha avviato interventi per migliorare l'alfabetizzazione digitale, le competenze specialistiche e l'inclusione nel mondo digitale. Questo impegno è stato ulteriormente consolidato nel Programma regionale di sviluppo 2021-2025, che include il progetto regionale "01 Digitalizzazione e innovazione del sistema toscano".

Tra le attività proposte dal nuovo Punto Digitale Facile presso la Misericordia, si evidenziano:

- Promozione dei servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali (e-government, servizi socio-sanitari, ecc.) attraverso specifici eventi.

- Accompagnamento degli utenti all’avvio e all’utilizzo dei servizi online offerti dalle pubbliche amministrazioni locali e centrali.

- Supporto per l’ottenimento dell’identità digitale.

- Interventi formativi rivolti agli utenti e orientamento in tema di alfabetizzazione informatica.

- Condivisione di servizi di partecipazione democratica realizzati dalla Pubblica Amministrazione.

- Offerta di servizi di interesse associativo.

- Inclusione per soggetti con fragilità.

- Accompagnamento nella presentazione di pratiche digitali verso la Pubblica Amministrazione per conto dell’utenza.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Certaldo